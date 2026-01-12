Végre! Kiderült, mikor indul a Nagy Ő

Hírlevél
Hosszú várakozás után végre kiderült, mikor tér vissza a TV2 egyik legnépszerűbb párkereső műsora. A Nagy Ő 7. évadában Stohl András keresi majd a párját, az izgalmas, drámával teli valóságshow kezdetéig pedig már nem is kell sokat aludni!
Nagy ŐStohl AndrásA Nagy Ő-The Bachelor

A TV2 hivatalosan is megerősítette, visszatér az egyik legnépszerűbb hazai párkereső reality. A Nagy Ő 7. évada január 26-án indul, és hétköznap esténként lesz látható a csatornán – tudta meg a SorozatWiki

Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője
Stohl András lesz a TV2 népszerű műsorának, a Nagy Őnek a legújabb főszereplője
Fotó: TV2

Az új évad Nagy Ője nem más lesz, mint Stohl András. Személyét a csatorna még a nyáron jelentette be, azonban azt eddig nem lehetett tudni, hogy mikor tűzik képernyőre a népszerű valóságshowt. 

A műsort ismét Lékai-Kiss Ramóna vezeti, aki már korábban is nagy sikert aratott a nézők körében. A TV2 szerint ez a szezon különösen izgalmasnak ígérkezik, mert Stohl olyan oldalát is láthatják majd a rajongók, amely eddig rejtve maradt. 

