Nem lustaság, hanem január – miért nem jön mindig a lendület?

A decemberi hajtás élménye ilyenkor még nagyon közel van. Az év végi zárások, határidők, elvárások, az ünnepekre való készülődés, az ajándékozás, a főzés, a szervezés – mindez sokaknál nem lassulást, hanem csupán áthelyezett pörgést jelentett. A munkahelyi stressz helyét gyakran az otthoni logisztika vette át, hasonló intenzitással. A családdal töltött hosszú együttlét pedig – minden idealizált kép ellenére – érzelmileg is megterhelő lehet: régi szerepek, kimondatlan feszültségek, alkalmazkodás. Nem csoda, ha az idegrendszer nem „feltöltve”, hanem inkább túlhasználva érkezik meg január elejére.

A motiváció nem puszta akarat kérdése.

A cselekvési kedv szorosan összefügg a rendelkezésre álló mentális és fizikai erőforrásokkal. Egy kimerült szervezet hiába kap új célokat, egyszerűen nincs miből mozgósítania. Az ünnepek alatti pár napnyi „nem dolgozom” gyakran nem valódi regeneráció: az idegrendszernek idő kell ahhoz, hogy kilépjen a tartós készenléti állapotból. A motiváció hiánya ilyenkor nem gyengeség, hanem egy fontos jelzés: a rendszer még nem áll készen az újabb teljesítményre.

Ráadásul az évkezdés valójában csak a naptár szerint új kezdet. A természet ritmusa egészen mást üzen. Január a lelassulás, a visszahúzódás időszaka: kevés fény, alacsony energiaszint, minimális külső aktivitás. Az emberi szervezet – bármennyire is szeretnénk ezt figyelmen kívül hagyni – sokkal közelebb áll ehhez a biológiai ritmushoz, mint a határidőnaplókhoz vagy az Instagramon sugallt „új év, új én” narratívához. Az idegrendszer nem naptár szerint vált üzemmódot.

A fenntartható változás nem robbanásszerű elhatározásokból, hanem apró, reálisan illesztett lépésekből épül fel. A túl nagy célok egy kimerült állapotban inkább szorongást, kudarcélményt és önvádat keltenek, ami tovább csökkenti a cselekvési kedvet. Ezzel szemben a kis lépések – egy rövidebb séta, egyetlen edzés, egy minimális változtatás az életmódban – valódi haladást jelentenek, még ha nem is látványosak.

Januárban tehát nem feltétlenül „bele kell húzni”, hanem meg kell érkezni. Engedélyt adni a lassabb indulásra, a fokozatosságra, az energiaszint tiszteletben tartására.