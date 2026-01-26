Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump miatt tört ki pánik Washingtonban – sorban hívják az amerikai elnököt

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

fogadalom

Nem új élet kell januártól, hanem tisztább fókusz

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év vége sajátos időszak: a naptár lezárása nemcsak praktikus határ, hanem szimbolikus is: ilyenkor sokan ösztönösen számot vetnek magukkal. Mit vittem végig? Mit éltem túl? Mi az, ami már nem működik? Ez az időszak egyszerre hozhat megkönnyebbülést és nyomasztó önkritikát. Az idegrendszer gyakran még kimerült az év során felhalmozódott stressztől, miközben az elme már „újrakezdésre” készülne – ez az ellentmondás feszültséget kelt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogadalomidőszakidegrendszer

Az év végi önreflexió akkor segítő, ha nem teljesítményértékeléssé válik. A túlzott önelszámoltatás – „mit kellett volna jobban csinálnom” – aktiválja a szégyent és a fenyegetettségérzést. Ehelyett érdemes a fókuszt áthelyezni: nem arra, hogy milyen embernek kellett volna lennem, hanem arra, hogy milyen körülmények között mit tudtam megtenni. Ez a nézőpont segít különválasztani a szándékot, a lehetőségeket és a korlátokat.

A fogadalmak funkciója nem az, hogy „új embert” csináljanak belőlünk, hanem hogy irányt adjanak. Strukturálják a jövőt, csökkentik a bizonytalanságot, és reményt keltenek. A probléma akkor kezdődik, amikor a fogadalom az önkritika meghosszabbítása lesz: „jövőre jobb leszek”, „nem lehetek ilyen”.

A rossz fogadalom jellemzői: globális („megváltozom”, „összeszedem magam”), hiányra épül („nem leszek ilyen gyenge”), külső elvárásból fakad, büntető hangulatú.

A jó fogadalom ezzel szemben: konkrét és rugalmas, viselkedésre vagy figyelemre irányul, együttműködő a saját idegrendszerrel, megengedi a hibázást.

Például nem az, hogy „jövőre nem stresszelek”, hanem: „amikor túlterhelt vagyok, hamarabb megállok, és segítséget kérek”. Nem az, hogy „többet kell teljesítenem”, hanem: „észreveszem, mikor túl sokat várok el magamtól”.

Az év végére érdemes úgy tekinteni, mint egy határvonalra, ahol lehetőség van újrafogalmazni a viszonyunkat önmagunkhoz. Nem radikális újrakezdésre van szükség, hanem finomabb önérzékelésre. A valódi változás egyébként is ritkán indul el január 1-jén – de itt születhet meg az az elhatározás és egy hozzá kapcsolódó belső mondat, amely később megtartó erővel bír majd.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!