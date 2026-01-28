Hírlevél
Kiadták a figyelmeztetést: akár észrevétlen stroke is bekövetkezhet

A hirtelen időjárási fordulatok miatt jelentősen nőtt a stroke kockázata – figyelmeztetnek orvosok. A tartós hideg, a gyors lehűlés és a légnyomás változása különösen veszélyes lehet, főleg az úgynevezett „néma stroke” esetében, amely akár tünetek nélkül is le tud zajlani.
A szakértők szerint ilyenkor a vérerek összehúzódnak, megemelkedik a vérnyomás, a vér besűrűsödhet, ami növeli a vérrögképződés esélyét. A „néma stroke” gyakran nem okoz azonnali bénulást vagy beszédzavart, ugyanakkor maradandó agykárosodást hagyhat maga után, és jelentősen növeli a későbbi súlyos szélütés és a demencia kockázatát.

Fotó: Komsan Loonprom / Shutterstock
A „néma stroke” maardandó agykárosodást hagyhat maga után
Fotó: Komsan Loonprom / Shutterstock

„Néma stroke” esetén azonnal hívjon mentőt!

Figyelmeztető jelek lehetnek az átmeneti látászavarok, szédülés, koncentrációs nehézségek, bizonytalan járás vagy hirtelen hangulatváltozás.

Az orvosok arra kérnek mindenkit, hogy gyanú esetén azonnal hívják a mentőket, mert stroke esetén perceken múlhat az élet és a felépülés esélye.

Különösen veszélyeztetettek az idősek, a cukorbetegek, a magas vérnyomással élők, a dohányzók és a szívritmuszavarban szenvedők, számukra a mostani időjárás fokozott kockázatot jelent.

Hirtelen zsibbadás, furcsa beszéd? Ne várjon egy percet sem!

A stroke gyors felismerése és az időben megkezdett sürgősségi ellátás döntően befolyásolja a gyógyulás esélyét.

Drámaian nőhet a stroke esélye, ha ilyen problémával küzd

Az egészséges mosoly jóval többet jelent az esztétikus megjelenésnél, hiszen a szájban zajló folyamatok az ereinkre és az agyunkra is hatással vannak.

 

 

