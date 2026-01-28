Kiadták a figyelmeztetést: akár észrevétlen stroke is bekövetkezhet

A szakértők szerint ilyenkor a vérerek összehúzódnak, megemelkedik a vérnyomás, a vér besűrűsödhet, ami növeli a vérrögképződés esélyét. A „néma stroke” gyakran nem okoz azonnali bénulást vagy beszédzavart, ugyanakkor maradandó agykárosodást hagyhat maga után, és jelentősen növeli a későbbi súlyos szélütés és a demencia kockázatát.

Fotó: Komsan Loonprom / Shutterstock

„Néma stroke” esetén azonnal hívjon mentőt!

Figyelmeztető jelek lehetnek az átmeneti látászavarok, szédülés, koncentrációs nehézségek, bizonytalan járás vagy hirtelen hangulatváltozás.

Az orvosok arra kérnek mindenkit, hogy gyanú esetén azonnal hívják a mentőket, mert stroke esetén perceken múlhat az élet és a felépülés esélye.

Különösen veszélyeztetettek az idősek, a cukorbetegek, a magas vérnyomással élők, a dohányzók és a szívritmuszavarban szenvedők, számukra a mostani időjárás fokozott kockázatot jelent.

Hirtelen zsibbadás, furcsa beszéd? Ne várjon egy percet sem!

A stroke gyors felismerése és az időben megkezdett sürgősségi ellátás döntően befolyásolja a gyógyulás esélyét.

Drámaian nőhet a stroke esélye, ha ilyen problémával küzd

