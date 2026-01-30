Aggódni kell? Megszólalt az NNGYK a halálos Nipah vírusról

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah vírusfertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet.
Magyarországon az NNGYK Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma (NBL) a Nipah vírussal kapcsolatos nemzetközi kutatások egyik európai központja, egyben európai uniós referencialaboratóriumként látja el a veszélyes kórokozókkal – köztük a Nipah vírussal – kapcsolatos mikrobiológiai referenciafeladatokat az Európai Unió teljes területén.
Az NBL szakmailag és technológiailag teljes mértékben felkészült az esetleges diagnosztikai és kutatási feladatok ellátására, így például az elmúlt években kiemelt szerepet vállaltak több vakcinajelölt és vírusellenes szer hatékonyságának tesztelésében, a vírus megbetegítőképességének kutatásában és nemzetközi standardok felállításában.
A Nipah vírus egy, a kanyaróvírussal távoli rokonságban álló, állatról emberre terjedő kórokozó, amelyet 1999-ben azonosítottak. A vírus természetes gazdái a Dél- és Délkelet-Ázsiában honos gyümölcsevő denevérek és repülő kutyák. Az emberi fertőzés közvetlen érintkezés útján (fertőzött állattal vagy beteg emberrel), illetve szennyezett élelmiszerek – például az állatok váladékával szennyezett nyers pálmalé – fogyasztásával következhet be. A vírus nem terjed könnyen, és fontos járványügyi sajátossága, hogy a tünetmentes fertőzött emberek nem, vagy csak nagyon kis valószínűséggel tudják továbbadni a kórokozót, ami jelentősen csökkenti a nemzetközi terjedés kockázatát.
A Nipah vírus Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben okoz évről évre megbetegedéseket és kisebb helyi járványokat. A jelenlegi járvány során eddig két megbetegedést igazoltak, és megközelítőleg 200 személyt helyeztek megfigyelés alá; az indiai egészségügyi hatóságok folyamatos ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. A jelenleg Ázsiában zajló esetek kapcsán az NNGYK folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi szakmai és járványügyi szervezetekkel, figyelemmel kíséri az eseményeket, és szükség esetén haladéktalanul megteszi a szükséges szakmai intézkedéseket. A magyar lakosság számára nincs szükség külön óvintézkedésekre, a hazai járványügyi helyzet biztonságos.
Az érintett ázsiai térségekbe utazók számára – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – az NNGYK továbbra is az általános egészségügyi óvintézkedések betartását javasolja: a beteg állatokkal való érintkezés kerülését, a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt élelmiszerek – különösen a nyers pálmalé – fogyasztásának mellőzését, valamint a megfelelő kézhigiénia betartását.
Az NNGYK hangsúlyozza: Magyarország felkészült, a hazai lakosság egészségének védelme biztosított, a helyzetet pedig a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.
Halálos szupervírus terjed, szigorítanak az ellenőrzéseken a Nipah vírus miatt
A Nipah vírus újra a figyelem középpontjába került, miután két esetet erősítettek meg az indiai Nyugat-Bengál államban. Az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége (UKHSA) „magas prioritású kórokozóként” sorolta be a vírust, a magas halálozási arány és a bizonyított kezelés hiánya miatt. Az egészségügyi hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés akár 75 százalékban halálos is lehet.
Megállíthatjuk az Indiában felbukkant gyilkos vírust?
Fokozott készültséget rendeltek el több ázsiai országban, miután India Nyugat-Bengál államában az elmúlt hónapban ismét felütötte a fejét a Nipah vírus. Bár az indiai hatóságok szerint a járvány lokális maradt, és közel 200 kontakt tesztje negatív lett, a környező államok – köztük Thaiföld, Nepál és Vietnám – nem kockáztatnak: a repülőtereken szigorú szűrést és testhőmérséklet-mérést vezettek be az érkező utasoknál.