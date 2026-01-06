Normafa szánkópálya: végre hivatalos, estig lehet csúszni a friss hóban

A Normafa szánkópálya ma este nyolc óráig kivilágított pályákkal várja a látogatókat a Normafa területén. A természetes hó és a mesterséges hópótlás már elég vastag ahhoz, hogy a pályákat a növényzet károsítása nélkül lehessen géppel előkészíteni, így a csúszás nemcsak élvezetes, hanem biztonságos is.

Normafa szánkópálya hivatalosan is megnyílt, estig kivilágított pályák várják a szánkózókat

Fotó: MW Bulvár

Normafa szánkópálya — védőhálók, nagyobb sebesség és fokozott balesetveszély

A pályák szélét védőhálók jelzik, amelyeket mindenki érdekében kötelező figyelembe venni. A nagyobb hó miatt a szánkópálya gyorsabbá vált, ezért a pálya végén mindenképpen lassítani kell — az erdőbe való kicsúszás komoly balesetveszéllyel jár. A Normafa szánkópálya használatakor külön kérik, hogy a védőhálókat senki ne bontsa meg, mert ezzel másokat is veszélybe sodorhat.

Nem minden pálya szánkópálya

A sífutópályákon fektetett nyomok találhatók, ezek egyértelműen jelzik, hogy ott tilos szánkózni. A Normafa szánkópálya elkülönül a sífutóútvonalaktól, a szabályok megszegése nemcsak veszélyes, hanem a pályát is tönkreteszi, és a sífutók testi épségét is kockáztatja.

Gyerekekkel is csak körültekintően

Kisgyermekeket nem ajánlott egyedül engedni a szánkópályára, mert a megnövekedett sebesség miatt nagyobb a balesetveszély. Fontos az is, hogy a dombtetőre való visszajutáskor ne a pálya közepén haladjanak felfelé, hanem annak szélét válasszák. A Normafa szánkópálya akkor marad élmény mindenki számára, ha ezekre az alapvető szabályokra odafigyelünk.

Csúszós utak, fokozott figyelem

A pályákhoz vezető utak a folyamatos takarítás és szórás ellenére is csúszósak lehetnek, az erdei túraútvonalakon pedig a letaposott, jeges hó miatt különösen fontos az óvatosság. A Normafa szánkópálya megközelítésekor és elhagyásakor is ajánlott a körültekintő közlekedés.

Szánkót bérelni, sífutó-felszerelést igényelni vagy oktatást kérni a Vasas Síháznál lehet.

Havazás mindent betakart Budapesten: a fotók magukért beszélnek

Kedd reggelre teljesen átalakult a főváros látképe, miután vastag hóréteg fedte be Budapestet. A havazás nyomán készült fotók különleges hangulatot örökítettek meg, a havas utcák, parkok és épületek látványa pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.