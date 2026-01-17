Ez a titkos növény bőséget hoz az otthonába

Az otthonunk nem csupán fizikai tér, hanem összetett energiák rendszere, amely alapvetően befolyásolja hangulatunkat és mindennapi sikereinket. Egy tudatosan kiválasztott növény a Feng Shui szerint képes harmonizálni ezeket az energiákat, miközben stabilitást és anyagi gyarapodást hozhat az életünkbe – írja a Sonline.

Fotó: Unsplash

A legnépszerűbb választás a jade fa, más néven pozsgafa vagy majomfa, amely kerekded, érme alakú leveleivel a bőséget, örökzöld mivoltával pedig a folyamatos megújulást és kitartó növekedést jelképezi. Ez a növény lassú, de biztos fejlődést ígér, legyen szó karrierről vagy családi harmóniáról, ráadásul gondozása is egyszerű, ami a következetes odafigyelés fontosságát szimbolizálja.

Ahhoz, hogy a jade fa valóban kifejthesse hatását, fontos megtalálni az ideális helyét.

A Feng Shui szerint a gazdagság sarok, vagyis a lakás délkeleti része, illetve a bejárat közelébe helyezve segíti, hogy a pozitív energia, a chi, könnyebben áramoljon.

