Ez a titkos növény bőséget hoz az otthonába

Az otthon nem csupán fizikai tér, hanem az energiák összessége, amely befolyásolja hangulatunkat és sikereinket. Egy jól megválasztott növény a Feng Shui szerint harmonizálja a lakás energiáit, és stabilitást, valamint anyagi gyarapodást hozhat az életünkbe.
Az otthonunk nem csupán fizikai tér, hanem összetett energiák rendszere, amely alapvetően befolyásolja hangulatunkat és mindennapi sikereinket. Egy tudatosan kiválasztott növény a Feng Shui szerint képes harmonizálni ezeket az energiákat, miközben stabilitást és anyagi gyarapodást hozhat az életünkbe – írja a Sonline

Fotó: Unsplash

A legnépszerűbb választás a jade fa, más néven pozsgafa vagy majomfa, amely kerekded, érme alakú leveleivel a bőséget, örökzöld mivoltával pedig a folyamatos megújulást és kitartó növekedést jelképezi. Ez a növény lassú, de biztos fejlődést ígér, legyen szó karrierről vagy családi harmóniáról, ráadásul gondozása is egyszerű, ami a következetes odafigyelés fontosságát szimbolizálja. 

Ahhoz, hogy a jade fa valóban kifejthesse hatását, fontos megtalálni az ideális helyét. 

A Feng Shui szerint a gazdagság sarok, vagyis a lakás délkeleti része, illetve a bejárat közelébe helyezve segíti, hogy a pozitív energia, a chi, könnyebben áramoljon. 

