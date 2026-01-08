Így védje meg növényeit a fagytól

A növények téli ápolása különösen akkor válik létfontosságúvá, amikor nappal enyhébb, éjszaka viszont kemény fagyok uralkodnak. Ez a hőingadozás gyengíti a növények szöveteit, így könnyen repedések, elszáradt hajtások és teljes pusztulás is bekövetkezhet. A megfelelő takarással és gondoskodással azonban stabil hőmérsékletet biztosíthat számukra, ami jelentősen csökkenti a fagykár esélyét – hívja fel a figyelmet a Köpönyeg.

Növények téli ápolása: így óvhatja meg kertjét a pusztító fagyoktól

Fotó: Perry Z / Pexels

Mely növények igényelnek extra védelmet?

Télen különösen érzékenyek:

a rózsák és hortenziák

a frissen ültetett fák és cserjék

a mediterrán növények, például a leander, rozmaring, citrusfélék, olajfa

a pálmák és babérok

a cserepes növények, amelyek gyökérzete gyorsabban átfagy

A növények téli ápolása: bevált takarási módszerek

Talajtakarás – a legjobb alapvédelem

A növények tövét érdemes vastagon betakarni falevéllel, komposzttal, szalmával vagy faforgáccsal. Ez megóvja a gyökereket a fagytól, és segít megtartani a szükséges nedvességet is.

Légáteresztő burkolás

Cserjéknél és örökzöldeknél használhat jutazsákot, fagyvédő fátyolt vagy gyékényt. Fontos, hogy száraz időben végezze el a takarást, így elkerülhető a gombásodás.

Szélfogók alkalmazása

A fagyos szelek ellen nádból vagy gyékényből készített szélfogók is sokat segítenek, különösen cserepes növények esetén.

Mediterrán növények téli védelme

A leander, citromfa, olajfa és rozmaring világos, hűvös, de fagymentes helyen érzi magát a legjobban télen. Ha nincs ilyen lehetőség, a cserepeket buborékfóliával, jutazsákkal védje, a lombkoronát pedig fátyollal fedje le.

A pálmáknál a törzs körbetekerése és a levelek összekötése különösen fontos, hogy a hó ne tegyen kárt bennük.

Van még teendő a téli hónapokban?

Igen. A takarást érdemes rendszeresen ellenőrizni, és fagymentes időszakokban mérsékelten öntözni a növényeket.

A gondos odafigyelést tavasszal erőteljes hajtásnövekedéssel és gazdag virágzással hálálják meg.

