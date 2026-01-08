Hírlevél
Világhírűvé váltak a nyíregyházi jegesmedvék – videó

A világ számos pontján felfigyeltek egy különleges magyar videóra. A nyíregyházi jegesmedvék hóban játszó pillanatai már külföldi híroldalakon is terjednek. A felvétel sokak szerint a hét legaranyosabb pillanata.
Már nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is nagy figyelmet kapott a nyíregyházi jegesmedvékről készült videó. A felvétel többek között az ABC News oldalán is megjelent, ahol az állatkert különleges téli pillanatait mutatják be.

nyíregyházi jegesmedvék, A polar bear cools down on ice cubes in its enclosure on August 13, 2025 at the Prague zoo as temperatures reached 32 degrees Celsius. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Világszinten is népszerűek a nyíregyházi jegesmedvék (illusztráció - a képen egy cseh állatkert jegesmedvéi láthatók) Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Nyíregyházi jegesmedvék a hóban

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán tette közzé azt a felvételt, amelyen a jegesmedvék a hóban fürdőznek és játszanak. A friss havazás a tél első igazi élményét hozta el számukra, amit láthatóan önfeledt örömmel fogadtak.

A videón a medvék futkorásznak, hemperegnek és csúszkálnak a kifutón, miközben a hóval borított környezet teljesen természetes élményt nyújt számukra. Az ilyen pillanatok különösen értékesek, hiszen az utóbbi években csak ritkán láthattak havat.

Az ABC News posztja a magyarországi jegesmedve bocsokról:

 

Videó a nyíregyházi jegesmedvékről: Maci híradó

Az állatkert egy külön videót is közzétett Maci híradó néven, amelyben a nyíregyházi jegesmedvék lubickolnak a friss hóban. A videó a közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett, és rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert.

A Nyíregyázi Állatpark jegesmedvéi még 2024 novemberben születtek. Azóta már több cuki videó is előkerült róluk.

Elképesztően aranyosak a nyíregyházi jegesmedvebocsok – videó

Nyíregyházi Állatpark online felületein többször láthatóak voltak az előző napi kameraképek egy része, így napról napra követhetik az érdeklődők a kis jegesmedvék fejlődését.

 

