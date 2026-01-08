Világhírűvé váltak a nyíregyházi jegesmedvék – videó

Már nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is nagy figyelmet kapott a nyíregyházi jegesmedvékről készült videó. A felvétel többek között az ABC News oldalán is megjelent, ahol az állatkert különleges téli pillanatait mutatják be.

Világszinten is népszerűek a nyíregyházi jegesmedvék (illusztráció - a képen egy cseh állatkert jegesmedvéi láthatók) Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Nyíregyházi jegesmedvék a hóban

A Nyíregyházi Állatpark közösségi oldalán tette közzé azt a felvételt, amelyen a jegesmedvék a hóban fürdőznek és játszanak. A friss havazás a tél első igazi élményét hozta el számukra, amit láthatóan önfeledt örömmel fogadtak.

A videón a medvék futkorásznak, hemperegnek és csúszkálnak a kifutón, miközben a hóval borított környezet teljesen természetes élményt nyújt számukra. Az ilyen pillanatok különösen értékesek, hiszen az utóbbi években csak ritkán láthattak havat.

Az ABC News posztja a magyarországi jegesmedve bocsokról:

Polar bears at a Hungarian zoo played in the first snow they had seen in their lives, according to the Nyiregyhaza animal park, as a powerful winter storm blanketed much of the country. https://t.co/4eTC1qRDTz pic.twitter.com/z0YcqPNb5G — ABC News (@ABC) January 8, 2026

Videó a nyíregyházi jegesmedvékről: Maci híradó

Az állatkert egy külön videót is közzétett Maci híradó néven, amelyben a nyíregyházi jegesmedvék lubickolnak a friss hóban. A videó a közösségi médiában gyorsan terjedni kezdett, és rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert.

A Nyíregyázi Állatpark jegesmedvéi még 2024 novemberben születtek. Azóta már több cuki videó is előkerült róluk.

Nyíregyházi Állatpark online felületein többször láthatóak voltak az előző napi kameraképek egy része, így napról napra követhetik az érdeklődők a kis jegesmedvék fejlődését.