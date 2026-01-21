Magyar kutatás adhat új reményt a fiataloknak

A kutatók 18–35 éves egyetemisták körében vizsgálták, hogyan kapcsolódik össze az okostelefon-használat a mentális és fizikai egészséggel. Kiderült, nem a személyiség (pl. neuroticizmus) önmagában okozza az okostelefon-függőséget, hanem gyenge önkontroll és erős FOMO – a félelem, hogy kimaradunk társas történésekből.
Ez azt jelenti, hogy nem mindenki válik okostelefon-függőség áldozatává pusztán attól, hogy sokat használja a készülékét – írja a Semmelweis tanulmánya.
Hogyan használják a telefont a különböző csoportok?
A kutatás három típust különített el:
- tisztán szociális felhasználók – főként barátokkal való kommunikációra használják,
- mérsékelt folyamat jellegű használók – szociális interakció és szórakozás mixével, napi 4–5 óránál kevesebbet,
- erős folyamat jellegű használók – napi 4–5+ óra, jellemzően passzív tartalomfogyasztásra (pl. görgetés, hírfolyam).
Az „erős folyamat jellegű” csoport teljesített rosszabbul a figyelmi és memóriateszteken, és számolt be alvászavarokról, erős késztetésről, hogy mindig újat lásson.
Mire figyelmeztet a kutatás?
A túlzott, különösen passzív görgetés, pszichés terhet jelenthet, rontja a koncentrációt, hosszabb távon fizikai következményekkel is járhat (pl. „text neck” — a fej előrehajlása miatti nyaki terhelés).
A rossz testtartás például befolyásolhatja az egyensúlyt és izületi egészséget is.
Mit tehetünk okostelefon-függőség ellen?
A kutatók szerint nem elég „kevesebbet nyomkodni”, hanem tudatos használatra van szükség:
- értesítések ésszerűsítése
- lefekvés előtti telefonmentes időszak
- közösségi média-időkorlátok
- helyes testtartás és több mozgás
- önkontroll fejlesztése, pszichológiai támogatás
Mindez segít abban, hogy ne az eszköz irányítson minket, hanem mi használjuk azt.