Rendkívüli

Valami baj lehet Macronnal, nagyon furcsán viselkedik

Sport

Magyar botrány robbant a kézilabda Eb-n, ettől hangos az izlandi sajtó

okostelefon

Magyar kutatás adhat új reményt a fiataloknak

Egy új magyar kutatás friss megvilágításba helyezi az okostelefon-függőség okait: nem elsősorban a személyiség, hanem az önkontroll és a kimaradás-félelem (FOMO) a döntő tényező.
okostelefonsemmelweismagyar kutatásfüggőség

A kutatók 18–35 éves egyetemisták körében vizsgálták, hogyan kapcsolódik össze az okostelefon-használat a mentális és fizikai egészséggel. Kiderült, nem a személyiség (pl. neuroticizmus) önmagában okozza az okostelefon-függőséget, hanem gyenge önkontroll és erős FOMO – a félelem, hogy kimaradunk társas történésekből.

Egy friss magyar kutatás szerint az okostelefon-függőség fő mozgatórugója nem a személyiség, hanem az önkontroll és a kimaradás-félelem (FOMO).
Fotó: Unsplash

Ez azt jelenti, hogy nem mindenki válik okostelefon-függőség áldozatává pusztán attól, hogy sokat használja a készülékét – írja a Semmelweis tanulmánya.

Hogyan használják a telefont a különböző csoportok?

A kutatás három típust különített el:

  • tisztán szociális felhasználók – főként barátokkal való kommunikációra használják,
  • mérsékelt folyamat jellegű használók – szociális interakció és szórakozás mixével, napi 4–5 óránál kevesebbet,
  • erős folyamat jellegű használók – napi 4–5+ óra, jellemzően passzív tartalomfogyasztásra (pl. görgetés, hírfolyam).

Az „erős folyamat jellegű” csoport teljesített rosszabbul a figyelmi és memóriateszteken, és számolt be alvászavarokról, erős késztetésről, hogy mindig újat lásson.

Mire figyelmeztet a kutatás?

A túlzott, különösen passzív görgetés, pszichés terhet jelenthet, rontja a koncentrációt, hosszabb távon fizikai következményekkel is járhat (pl. „text neck” — a fej előrehajlása miatti nyaki terhelés).

A rossz testtartás például befolyásolhatja az egyensúlyt és izületi egészséget is.

Mit tehetünk okostelefon-függőség ellen?

A kutatók szerint nem elég „kevesebbet nyomkodni”, hanem tudatos használatra van szükség:

  • értesítések ésszerűsítése
  • lefekvés előtti telefonmentes időszak
  • közösségi média-időkorlátok
  • helyes testtartás és több mozgás
  • önkontroll fejlesztése, pszichológiai támogatás
    Mindez segít abban, hogy ne az eszköz irányítson minket, hanem mi használjuk azt.

 

