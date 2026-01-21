Magyar kutatás adhat új reményt a fiataloknak

A kutatók 18–35 éves egyetemisták körében vizsgálták, hogyan kapcsolódik össze az okostelefon-használat a mentális és fizikai egészséggel. Kiderült, nem a személyiség (pl. neuroticizmus) önmagában okozza az okostelefon-függőséget, hanem gyenge önkontroll és erős FOMO – a félelem, hogy kimaradunk társas történésekből.

Fotó: Unsplash

Ez azt jelenti, hogy nem mindenki válik okostelefon-függőség áldozatává pusztán attól, hogy sokat használja a készülékét – írja a Semmelweis tanulmánya.

Hogyan használják a telefont a különböző csoportok?

A kutatás három típust különített el:

tisztán szociális felhasználók – főként barátokkal való kommunikációra használják,

mérsékelt folyamat jellegű használók – szociális interakció és szórakozás mixével, napi 4–5 óránál kevesebbet,

erős folyamat jellegű használók – napi 4–5+ óra, jellemzően passzív tartalomfogyasztásra (pl. görgetés, hírfolyam).

Az „erős folyamat jellegű” csoport teljesített rosszabbul a figyelmi és memóriateszteken, és számolt be alvászavarokról, erős késztetésről, hogy mindig újat lásson.

Mire figyelmeztet a kutatás?

A túlzott, különösen passzív görgetés, pszichés terhet jelenthet, rontja a koncentrációt, hosszabb távon fizikai következményekkel is járhat (pl. „text neck” — a fej előrehajlása miatti nyaki terhelés).

A rossz testtartás például befolyásolhatja az egyensúlyt és izületi egészséget is.

Mit tehetünk okostelefon-függőség ellen?

A kutatók szerint nem elég „kevesebbet nyomkodni”, hanem tudatos használatra van szükség: