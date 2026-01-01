Olvasónkat is megihlette a havas táj

A különös újévi díszlet Lampért Gábort is megihlette. Pápai olvasónk úgy érezte, meg kell örökítenie a jelenséget. A havas táj fölött a tűzijáték is jobban mutatott.

Fotó: Lampért Gábor

A második képen – szilveszterre utalva – két pezsgős látható a hóban. Az üvegek mércének is tekinthetők, hiszen jól mutatják, hogy körülbelül 5-10 centiméter hó esett Lampért Gábor lakóhelyén.