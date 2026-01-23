Hírlevél
ónos eső

Újra kiadták a riasztást, ónos eső bénítja a közlekedést

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az időjárás pénteken több térségben is komoly kihívások elé állította a közlekedést és az ellátást. Az ónos eső elsősorban az ország déli részén okoz fennakadásokat, miközben a hatóságok folyamatosan figyelik a helyzet alakulását.
ónos esőközlekedésMagyarország

Az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható. Fokozott erővel folytatódik a tűzifa kiszállítása azoknak, akik a rendkívüli hideg miatt arra rászorulnak. A kormány által biztosított tüzelő kiosztását az önkormányzatok végzik.

ónos eső
Ónos eső következtében több település ideiglenesen nem érhető el busszal (Illusztráció)
Fotó: JENS KALAENE / DPA

Kérjük, hogy az autósok fokozott figyelemmel közlekedjenek az ónos esővel érintett területen. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról az Utinform.hu oldalon, a meteorológiai riasztásokról pedig a HungaroMet oldalon. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ónos eső bénítja a közlekedést, több település elérhetetlen

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a VOLÁN-járatok több tucat megállót nem érintenek. Az ónos eső miatt átmenetileg 19 település (Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) nem érhető el busszal. További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok. Elzárt település nincs az országban.

Az ország valamennyi vasútvonalán zavartalan a forgalom, sehol nem okoz fennakadást az időjárás.

Az Operatív Törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára. 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük. A települési tűzifa igények kiszolgálása folyamatosan zajlik, az önkormányzatok feladata eljuttatni a kormány által biztosított tüzelőt a rászorulókhoz. Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít.

Időjárás: köd, eső, jég – egyszerre csap le minden, ami rémálom

Borult, helyenként ködös napok jönnek, a csapadék pedig fokozatosan egyre több térséget érint. Az időjárás délutántól fordul igazán kellemetlenre — keleten akár ónos eső is kialakulhat.

Komoly veszély közeleg: Kiadták a riasztást az ónos eső miatt!

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet az ország egyes területeire. Ónos eső veszélye miatt intenek fokozott óvatosságra.

 

