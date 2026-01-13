Rendkívüli felhívást adtak ki az ónos eső miatt

Az előrejelzés szerint a következő órákban több térségben is ónos eső és fagyos eső hullhat. A helyzetről a Kormányzati Tájékoztatási Központ adott ki közleményt.

2017, Nagykanizsa – gyalogosok az ónos esőtől jeges járdán a Huszti téren

Fotó: MTI/Varga György / MTI/Varga György

Ónos eső az ország több térségében

Az ország északkeleti területén, valamint a Győr–Budapest–Szeged sávban ónos eső, illetve fagyos eső hullik az előrejelzés alapján. A csapadék intenzitása a következő órákban fokozatosan gyengülhet, azonban addig is komoly veszélyt jelenthet a közlekedésre és a gyalogosokra egyaránt.

A rendkívüli felhívás szerint az érintett területeken senki ne induljon útnak. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzéseit folyamatosan figyelni kell, mivel az ónos eső rendkívül gyorsan alakíthat ki csúszós, balesetveszélyes felületeket. A veszély különösen az utakon, hidakon és járdákon fokozott.

A hatóságok hangsúlyozzák: a biztonság most elsődleges szempont. Az ónos eső és a fagyos eső olyan időjárási helyzetet teremt, amelyben a közlekedés komoly kockázattal jár. A rendkívüli felhívás célja a balesetek megelőzése és az emberi élet védelme.

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

2026. 01. 13-án kedden írtuk. Egyre több helyre ad ki a HungaroMet riasztást az ónos eső miatt. Érintett a Dunántúl jelentős része, köztük északnyugat is. Már a fővárost is elérte az ónos eső, itt is kiadták a riasztást.

Hogyan alakul ki, és miért veszélyes az ónos eső?

A tél egyik legveszélyesebb időjárási jelensége az ónos eső. Ennek ellenére sokan nem tudják pontosan, mi az ónos eső, és miért jelent sokkal nagyobb kockázatot, mint a havazás. Pedig a kialakulása és hatása komoly veszélyeket rejt a közlekedésben és a mindennapokban is.