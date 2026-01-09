Ónos eső: hatalmas pénzbüntetés jár, ha nem takarítod el!

Bár nem mi tehetünk arról, hogy milyen időjárás érkezik az égből, mégis keményen megbüntetnek, ha nem biztosítjuk a tulajdonunkat képező helyszíneket. Bizony, az ország túlnyomó részén ónos esőt jósolnak a mai napra, ezért nem csak magunkra érdemes figyelnünk, hanem mások balesetmentes közlekedésére is, írja a metropol.hu.

Az ónos eső után is balesetmentessé kell tennünk a járdát a házunk előtt, különben súlyos büntetést kaphatunk

Fotó: Unsplash

Ónos eső: ha nem takarítasz, komoly pénzeket fizetsz

Sokan azt gondolják, hogy a vékony jégréteget maga után hagyó ónos eső feltörésének a feladata a helyi önkormányzat feladata, azonban az ország túlnyomó részén az a helyzet, hogy az ingatlanhoz tartozó járdaszegélyen keletkezett ónos eső hozadékának eltakarítása a tulajdonos feladata.

A koponyeg.hu hasznos tanácsokkal lát el azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, ha az ónos eső már lecsapott.

Próbáld meg feltörni a jeget Ahol nem sikerült, oda csúszásgátló anyagot kell szórni, homokot, vagy zúzott követ Reggel és nap közben is érdemes figyelni a járda csúszósságát

Pár percbe telik naponta ez a 3 lépés, de mégis megakadályozza a baleseteket és még a pénztárcádat is megkíméli.

Mennyibe kerül az ónos eső el nem takarítása?

Nem csak arra kell gondolni, hogy mi történik, ha valaki bepanaszol minket a csúszós járda miatt. Bár ilyenkor önmagában 50 ezer forintra rúghat a büntetés mértéke. A nagyobb baj akkor történik, ha valaki komoly balesetet szenved, mert ekkor kártérítést vonhat maga után az ügy, amelynek pénzügyi határa akár a csillagos ég.

Operatív Törzs: megérkezett az ónos eső, aki teheti, ne induljon útnak

Pénteken délután sajtótájékoztatót tartott Mukics Dániel és Mikesz Csaba. Előbbi, az Operatív Törzs szóvivője a várható időjárási körülményekről és az elmúlt órákban történt haváriákról, míg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese az útviszonyokról adott tájékoztatást, adtunk hírt az Origón.

Minden amit tudni akart az ónos esőről – óriási veszély fenyeget

A tél egyik legveszélyesebb időjárási jelensége az ónos eső. Ennek ellenére, sokan nem tudják pontosan, mi az ónos eső, és miért jelent sokkal nagyobb kockázatot, mint a havazás. Pedig a kialakulása és hatása komoly veszélyeket rejt a közlekedésben és a mindennapokban is, hívtuk fel a figyelmet az Origón.