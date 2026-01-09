Minden, amit tudni akart az ónos esőről – óriási veszély fenyeget

Az ónos eső Magyarországon gyakrabban fordul elő, mint a tartós, vastag hótakaróval járó tél. Ez a különleges légköri jelenség vékony, szinte láthatatlan jégréteget hoz létre, amely rendkívüli csúszásveszélyt okoz.

Az ónos eső azonnal megfagy, majd jégréteget képet (illusztráció) – Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Mi az ónos eső?

Az ónos eső olyan csapadék, amely folyékony állapotban éri el a felszínt, majd azonnal megfagy rajta. Ennek eredményeként vékony, átlátszó jégréteg képződik az utakon, járdákon, lépcsőkön és más felületeken.

Ez a jég gyakran alig látható, ezért különösen veszélyes időjárási helyzetet teremt, hiszen az emberek sokszor csak akkor érzékelik, amikor már elcsúsztak vagy megcsúszott a jármű – olvasható a Köpönyeg.hu oldalán.

Hogyan alakul ki az ónos eső?

Sokan keresik a választ arra, hogyan alakul ki az ónos eső, mert a folyamat nem magától értetődő. A csapadék jellemzően hó formájában indul a magasabb légrétegekben. Egy melegebb levegőrétegen áthaladva elolvad, majd a felszín közelében egy vékony, fagypont alatti rétegbe kerül.

Ez a hideg levegőréteg nem elég vastag ahhoz, hogy a cseppek még a levegőben megfagyjanak, így folyékony állapotban érik el a talajt. A hideg felszín hatására azonban azonnal jéggé válnak. Ez az ónos eső kialakulása, amely kifejezetten a téli időjárás sajátossága.

Az utak és járdak csúszóssá válnak az ónos eső következtében (illusztráció) – Fotó: Amina/pexels

Miért veszélyes az ónos eső?

Jogosan merül fel a kérdés: miért veszélyes az ónos eső, amikor „csak” esik az eső. A válasz a kialakuló jégrétegben rejlik. Az utak és járdák tükörsimává válnak, ami jelentősen növeli a balesetek számát.

Az ónos eső közlekedési veszélyei közé tartozik, hogy az autók fékútja drasztikusan megnő, a kormányozhatóság romlik, a gyalogosok pedig könnyen elveszítik az egyensúlyukat. A csúszásveszély ilyenkor sokkal nagyobb, mint havazás esetén.

Ónos eső és balesetek

Az ónos eső és balesetek szorosan összefüggenek. A hirtelen kialakuló jég miatt rövid idő alatt tömeges közlekedési fennakadások, koccanások és gyalogos balesetek történhetnek. Emellett a jég a fákat és vezetékeket is elnehezíti, ami károkat, sőt akár áramkimaradást is okozhat – írja a Köpönyeg.hu.