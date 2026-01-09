Minden, amit tudni akart az ónos esőről – óriási veszély fenyeget

Az ónos eső Magyarországon gyakrabban fordul elő, mint a tartós, vastag hótakaróval járó tél. Ez a különleges légköri jelenség vékony, szinte láthatatlan jégréteget hoz létre, amely rendkívüli csúszásveszélyt okoz.
Mi az ónos eső?
Az ónos eső olyan csapadék, amely folyékony állapotban éri el a felszínt, majd azonnal megfagy rajta. Ennek eredményeként vékony, átlátszó jégréteg képződik az utakon, járdákon, lépcsőkön és más felületeken.
Ez a jég gyakran alig látható, ezért különösen veszélyes időjárási helyzetet teremt, hiszen az emberek sokszor csak akkor érzékelik, amikor már elcsúsztak vagy megcsúszott a jármű – olvasható a Köpönyeg.hu oldalán.
Hogyan alakul ki az ónos eső?
Sokan keresik a választ arra, hogyan alakul ki az ónos eső, mert a folyamat nem magától értetődő. A csapadék jellemzően hó formájában indul a magasabb légrétegekben. Egy melegebb levegőrétegen áthaladva elolvad, majd a felszín közelében egy vékony, fagypont alatti rétegbe kerül.
Ez a hideg levegőréteg nem elég vastag ahhoz, hogy a cseppek még a levegőben megfagyjanak, így folyékony állapotban érik el a talajt. A hideg felszín hatására azonban azonnal jéggé válnak. Ez az ónos eső kialakulása, amely kifejezetten a téli időjárás sajátossága.
Miért veszélyes az ónos eső?
Jogosan merül fel a kérdés: miért veszélyes az ónos eső, amikor „csak” esik az eső. A válasz a kialakuló jégrétegben rejlik. Az utak és járdák tükörsimává válnak, ami jelentősen növeli a balesetek számát.
Az ónos eső közlekedési veszélyei közé tartozik, hogy az autók fékútja drasztikusan megnő, a kormányozhatóság romlik, a gyalogosok pedig könnyen elveszítik az egyensúlyukat. A csúszásveszély ilyenkor sokkal nagyobb, mint havazás esetén.
Ónos eső és balesetek
Az ónos eső és balesetek szorosan összefüggenek. A hirtelen kialakuló jég miatt rövid idő alatt tömeges közlekedési fennakadások, koccanások és gyalogos balesetek történhetnek. Emellett a jég a fákat és vezetékeket is elnehezíti, ami károkat, sőt akár áramkimaradást is okozhat – írja a Köpönyeg.hu.
Mit kell tenni ónos eső idején?
Sokan keresik azt is, mit kell tenni ónos eső idején. A legfontosabb az elővigyázatosság: lassabb haladás, nagyobb követési távolság, és ha lehetséges, az utazás elhalasztása. Gyalogosan különösen fontos a csúszásmentes lábbeli használata, az autósoknak pedig érdemes csak indokolt esetben útnak indulni.
2026 januárjában brutális havazás és agyok lepték el Magyarországot. A mínusz fokok mellé erős havazás, fagy, jég és ónos eső is érkezett.
Az ónos eső túlhűlt vízcseppekből áll, amelyek a talajra érve azonnal megfagynak, és vékony jégbevonatot képeznek a felszínen. Kialakulásához olyan hőmérsékleti rétegződés szükséges, ahol a magasabb légrétegekben pozitív, a talaj közelében pedig fagypont alatti hőmérséklet uralkodik, így a cseppek folyékonyan érkeznek le, majd rögtön megfagynak – olvasható a Süssfelnap.hu fogalomtárában.