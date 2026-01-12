Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

A várható ónos eső miatt időszakos forgalomkorlátozást vezetnek be a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik számára több nyugat-magyarországi gyorsforgalmi útszakaszon.

Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

A közlemény szerint 2026. január 12-én, hétfőn 23 órától előreláthatóan 2026. január 13-án, kedden 6 óráig nem közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek az alábbi útszakaszokon:

az M85 autóút teljes hosszán, a győri M1-es csomópont és Sopron között,

az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti szakaszán.

A korlátozás egyes útszakaszokon hosszabb ideig is érvényben marad. 2026. január 13-án, kedden 2 órától várhatóan déli 12 óráig teherforgalmi tilalom lép életbe:

az M1-es autópályán a hegyeshalmi országhatár és a budapesti M0-ás csomópont között,

az M15-ös autóút teljes szakaszán, az M1-es csomópont és a rajkai országhatár között.

