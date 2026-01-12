Hírlevél
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
A hétfő esti és a keddi időszakban több kiemelt gyorsforgalmi út forgalmi rendje is módosul a balesetek megelőzése érdekében. Az ónos eső következtében a korlátozások elsősorban a tehergépkocsikat érintik, több autópályán és autóúton – áll az Operatív Törzs közleményében.
kamionónos esőközlekedés

A várható ónos eső miatt időszakos forgalomkorlátozást vezetnek be a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik számára több nyugat-magyarországi gyorsforgalmi útszakaszon.

ónos eső
Az ónos eső miatt több autóúton is teherforgalmi tilalom lép életbe
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

A közlemény szerint 2026. január 12-én, hétfőn 23 órától előreláthatóan 2026. január 13-án, kedden 6 óráig nem közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek az alábbi útszakaszokon:

  • az M85 autóút teljes hosszán, a győri M1-es csomópont és Sopron között,
  • az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti szakaszán.

A korlátozás egyes útszakaszokon hosszabb ideig is érvényben marad. 2026. január 13-án, kedden 2 órától várhatóan déli 12 óráig teherforgalmi tilalom lép életbe:

  • az M1-es autópályán a hegyeshalmi országhatár és a budapesti M0-ás csomópont között,
  • az M15-ös autóút teljes szakaszán, az M1-es csomópont és a rajkai országhatár között.

Figyelmeztetés érkezett az ónos eső miatt

A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az ónos eső jelentős balesetveszélyt okozhat, ezért a közlekedőknek fokozott óvatossággal kell közlekedniük, a tehergépjármű-vezetőknek pedig érdemes előre megtervezniük útvonalukat.

