Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

A várható ónos eső miatt időszakos forgalomkorlátozást vezetnek be a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik számára több nyugat-magyarországi gyorsforgalmi útszakaszon.
A közlemény szerint 2026. január 12-én, hétfőn 23 órától előreláthatóan 2026. január 13-án, kedden 6 óráig nem közlekedhetnek a nehéz tehergépjárművek az alábbi útszakaszokon:
- az M85 autóút teljes hosszán, a győri M1-es csomópont és Sopron között,
- az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti szakaszán.
A korlátozás egyes útszakaszokon hosszabb ideig is érvényben marad. 2026. január 13-án, kedden 2 órától várhatóan déli 12 óráig teherforgalmi tilalom lép életbe:
- az M1-es autópályán a hegyeshalmi országhatár és a budapesti M0-ás csomópont között,
- az M15-ös autóút teljes szakaszán, az M1-es csomópont és a rajkai országhatár között.
Figyelmeztetés érkezett az ónos eső miatt
Egyre több vármegyére adják ki a figyelmeztetést, jön a havazás újabb hulláma
A következő napokban markáns téli időjárási helyzet alakulhat ki Magyarországon, amely több veszélyes jelenséget is magával hoz. A havazás mellett ónos eső és extrém hideg is nehezítheti a közlekedést.
Hófúvás, áramszünet, lezárt utak – rengeteg dolga volt a hatóságoknak
A rendkívüli időjárás miatt vasárnap az átlagosnál jóval több beavatkozásra volt szükség országszerte. A hideg időjárás következményei elsősorban a közlekedést és az áramszolgáltatást érintették, miközben a tűzoltók és a mentőszervezetek folyamatosan dolgoztak a káresetek felszámolásán.
A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az ónos eső jelentős balesetveszélyt okozhat, ezért a közlekedőknek fokozott óvatossággal kell közlekedniük, a tehergépjármű-vezetőknek pedig érdemes előre megtervezniük útvonalukat.