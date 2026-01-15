Nem lesz kegyelem: ónos eső és mínuszok érkeznek napokon át

Szürke csütörtök és péntek: ónos esővel érkezik a veszély

Ónos eső és tartós köd nehezítheti meg a közlekedést a következő napokban, sokfelé csúszóssá válhatnak az utak. Fotó: Unsplash

Csütörtökön és pénteken egyaránt borult, párás időre kell készülni, sokfelé tartós köddel. Több térségben szitálás, helyenként gyenge ónos eső is kialakulhat, ami különösen a reggeli és esti órákban teheti csúszóssá az utakat és járdákat. A hőmérséklet napközben is fagypont körül alakul, egyedül a baranyai térségben maradhat kissé enyhébb az idő – írja a Köpönyeg előrejelzése.

Szombaton fellélegezhetünk – de csak rövid időre

Szombaton még kitart a szürkeség, ám délután északkelet felől lassan szakadozni kezd a köd és a felhőzet. Az északkeleti szél megélénkül, a hőmérséklet kora délután 0 és +5 fok között alakul, délnyugaton ennél valamivel enyhébb értékek is előfordulhatnak. A csapadék esélye csökken, de a talaj több helyen továbbra is jeges maradhat.

Vasárnaptól visszatér a fagy

Vasárnap változó felhőzetre számíthatunk, északkeleten hosszabb, délnyugaton rövidebb napos időszakokkal. Az élénk északkeleti áramlás azonban újabb fagyos levegőt sodor fölénk, így délután sokfelé ismét fagypont alá csökkenhet a hőmérséklet.

Hétfőn és kedden bekeményít a tél

Hétfőn már igazi téli arcát mutatja az időjárás: hajnalban -10 és -3 fok, napközben pedig többnyire -3 és +2 fok közötti értékek várhatók, a tartósan borult területeken még ennél is hidegebb lehet. Csapadék nem valószínű, de a fagy önmagában is komoly kihívást jelent.

Kedden derült és ködös tájak váltják egymást, elszórtan gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is előfordulhat. Az éjszaka különösen hideg lesz: -15 és -6 fok közé süllyedhet a hőmérséklet, napközben pedig a napos vidékeken is csak -5 és +1 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Érdemes felkészülni

A következő napokban az ónos eső és a tartós fagy egyaránt komoly veszélyt jelenthet, különösen a közlekedők számára. A szakemberek fokozott óvatosságot javasolnak, hiszen a tél most nemcsak hideget, hanem alattomos csúszósságot is hoz magával.