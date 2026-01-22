Komoly veszély közeleg: Kiadták a riasztást az ónos eső miatt!

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. Az ónos eső miatt kialakuló csapadék elsősorban a közlekedést teheti veszélyessé, csúszós útszakaszokra kell számítani – számolt be róla a Katasztrófavédelem.

Jégpáncéllá változnak az utak az ónos eső miatt (illusztráció)

Fotó: JENS KALAENE / DPA

Frissülő térképen az ónos eső által érintett területek

A meteorológiai szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. Amennyiben a riasztást visszavonják, vagy magasabb fokozatot rendelnek el, arról külön közleményben tájékoztatnak. A riasztással érintett járások és térségek egy frissülő térképen követhetők nyomon. A lakosságot arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási és útviszonyokról.

Ezért különösen veszélyes az ónos eső

Korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, hogyan jön létre az ónos eső speciális légköri feltételek mellett. Kitértünk arra is, hogy miért különösen veszélyes ez a csapadékforma, még akkor is, ha csak kis mennyiség hullik belőle.

Mi köze az ónos esőnek az ónhoz?

Az ónos eső a nevével ellentétben nem azt jelenti, hogy ónnal bélelt esőcseppek hullanak égből, hanem a kialakuló jégpáncélra utal, ami olyan, mintha ónnal vonná be a tárgyakat.