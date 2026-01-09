Vörös riasztást adtak ki az ónos eső miatt!

Több vármegyére is vörös riasztás adtak ki.
Somogy vármegyére és Baranya vármegyére vörös riasztást adott ki az Országos Meteorológiai szolgálat ónos eső miatt.
Mint írták, tartós (több órás) ónos eső lesz, a várt csapadékmennyiség pedig meghaladhatja az 5 mm-t.
Az ónos eső miatt narancssárga riasztás van érvényben Vas és Zala vármegyében, valamint citromsárga riasztás Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyében.
Az ország többi részében is citromsárga illetve narancssárga riasztás van érvényben az extrém hideg miatt. A folyamatosan frissülő térképet a met.hu oldalon tudja nyomon követni.
