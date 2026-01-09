Hírlevél
Vigyázzon!

-22 fok mellé jön az ónos eső és a fagyott eső, életveszélyesek lesznek az utak

Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

időjárás

Vörös riasztást adtak ki az ónos eső miatt!

Több vármegyére is vörös riasztás adtak ki.
időjárásónos esővörös riasztás

Somogy vármegyére és Baranya vármegyére vörös riasztást adott ki az Országos Meteorológiai szolgálat ónos eső miatt.

Ónos esővel indul a hét.
Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást
Fotó: Unsplash

Mint írták, tartós (több órás) ónos eső lesz, a várt csapadékmennyiség pedig meghaladhatja az 5 mm-t.

Az ónos eső miatt narancssárga riasztás van érvényben Vas és Zala vármegyében, valamint citromsárga riasztás Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér, Tolna és Bács-Kiskun vármegyében.

Az ország többi részében is citromsárga illetve narancssárga riasztás van érvényben az extrém hideg miatt. A folyamatosan frissülő térképet a met.hu oldalon tudja nyomon követni.

 

