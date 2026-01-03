Hírlevél
Orbán Balázs

Orbán Balázs: Bajnai Gordon interjújából kiderült, egy esetleges kormányváltás megszorításokat és adóemelést hozna a magyarokra

Bajnai Gordon interjút adott, amelyből kiderült, hogy egy esetleges kormányváltás után a brüsszeli irányvonalhoz és a 2010 előtti gazdaságpolitikához való visszatérést sürgeti – ami megszorításokat, adóemelést, a magyarok pénzének Ukrajnába küldését és a háborúba való belesodródás esélyének növekedését jelentené – írta Orbán Balázs a Facebook-oldalán.
Orbán BalázsBrüsszelBajnai Gordon

Orbán Balázs a Facebook-bejegyzésében azt írta, van olyan helyzet, amikor a régi kor árnyai felé tényleg nem érdemes visszamerengeni, főleg ha olyan dicstelen, leszakadáshoz vezető korszakról van szó, mint a neoliberális baloldali kormányzás és gazdaságpolitika korszaka Magyarországon.

Mára az is bebizonyosodott, hogy a baloldali elképzelések és a technokrata közgazdászok megoldásai uniós szinten sem működnek, hiszen mostanra mindenki, aki a brüsszeli gazdaságpolitika receptjét követi, megszorításokra készül – a beszedett forrásokat pedig Ukrajnára és háborús célokra kívánják fordítani.

- írta Orbán Balázs. Szerinte Bajnai elképzelései és a Tisza programja közti lényegi egyezés nem csoda, mivel a Tiszának tanácsot adó szakértői kör lényegében Bajnai Gordon gazdaságpolitikai köréből áll. Így térne vissza az a neoliberális gazdaságpolitika, amelynek a vége mindig a megszorítás, mert ebben a felfogásban a bankok és a multik nem járhatnak rosszul, csak a választók. 

A brüsszeli gazdaságpolitika most is adóemelést jelent, amit Bajnai Gordon is javasol. Na meg mindezen célok érdekében kormányváltást. Brüsszel azt is elhatározta, hogy hadba vezeti Európát. A magyar kormány ezzel szemben a béke megőrzésére és a háborúból való kimaradásra kér felhatalmazást.

- írta a bejegyzésében.

Továbbá Orbán Balázs úgy fogalmazott: „Mi azt javasoljuk, hogy maradjunk a magyar úton, amely nemcsak helyes, de meg is éri – így lesz 2026 a béke és a háború közötti választás éve. Szerintünk Magyarországnak nem éri meg visszatérni a brüsszeli útra, mert azon csak rajta veszítünk – akár régi korok árnyalakjai kísértenek, akár új ember van arra a küldetésre, hogy visszaterelje hazánkat a brüsszeli, immár háborús útra”.

 

