Orbán Viktor: Minden narkó-állam bukása örömhír

Mindenhol a világban a kábítószer elleni küzdelmet növelni kell – mondta a Facebookon megosztott videóban a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, hogy minden narkó-állam bukása örömhír, nem csak hazánk, de a világ számára is.
Orbán Viktorkábítószer kereskdelemDonald TrumpVenezuela

Orbán Viktor miniszterelnök egy a facebookon közzétett videóval reagált a múlt hét eseményeire: Az Egyesült Államok január 3-án hajtott végre nagyszabású műveletet Venezuelában, ahol elfogták a miniszterelnököt Nicolás Madurot és feleségét. Donald Trump amerikai elnök „briliáns műveletnek” nevezte a támadást, amely véget vetett egy olyan vezető rezsimjének, aki többek között kábítószer-támogató politikájáról vált szálkává az Egyesült Államok szemében. 

Orbán Viktor - US President Donald Trump (R) and Hungarian Prime Minister Viktor Orban hold a meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC on November 7, 2025. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök
Fotó: SAUL LOEB / AFP

A tavalyi évben a magyar kormány is erősen lépett fel a magyarországi kábítószer-kereskedelem ellen: Magyarországon a zéró toleranciás drogtörvény (szigorúbb kábítószer-ellenes jogszabályok) 2025. június 15-én lépett hatályba. Ekkor kezdődött az új szabályozás szerinti szigorúbb büntetőjogi és rendészeti fellépés a kábítószer-használat, terjesztés és kapcsolódó bűncselekmények ellen.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy egyetlen könnycseppet sem kell ejteni egy ilyen rendszer megszüntetése miatt, hiszen minél kevesebb van belőlük a világon, annál jobb. Elmondta, hogy ugyan erőnk nincsen ahhoz, hogy ezt mi magunk megtegyük, de az érdekeink ugyan azok, mint akiknek a szomszédságában van, illetve ereje van hozzá. Kiemelte:

Az a legjobb, ha mindet eltakarítják!

 

