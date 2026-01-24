Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az ukránok átlépték a vörös vonalat – Kijev példátlan támadást intézett Magyarország ellen

Orbán Viktor

Orbán Viktor is megosztotta a fotókat a kaposvári háborúellenes gyűlés sikeréről

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kaposváron is nagy sikert aratott a kormánypárt háborúellenes gyűlése. A teltházas rendezvény nagyszerű hangulatát azok a fotók is jól visszaadják, amiket Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán osztott meg a követőivel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorHáborúellenes GyűlésKaposvárFacebookbejegyzés

Orbán Viktort a kaposvári háborúellenes gyűlésen is telt ház fogadta. Az egybegyűltek felállva tapsolták a miniszterelnököt, aki a szombati rendezvényre elvitte magával a nemzeti petíciós ívet is, ami a kitöltéssel az emberek elmondhatják az Európai Unió háborús politikájáról a véleményüket. Az ország vezetőjének Facebook-oldalán megosztott fotókról is visszaköszön, milyen hatalmas sikere volt ezúttal is a beszédének. 

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háborúellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Kaposvár, DPKKaposvár, 2026.01.24. Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A bejegyzés képeit itt tekintheti meg: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!