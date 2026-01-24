Orbán Viktor is megosztotta a fotókat a kaposvári háborúellenes gyűlés sikeréről

Orbán Viktort a kaposvári háborúellenes gyűlésen is telt ház fogadta. Az egybegyűltek felállva tapsolták a miniszterelnököt, aki a szombati rendezvényre elvitte magával a nemzeti petíciós ívet is, ami a kitöltéssel az emberek elmondhatják az Európai Unió háborús politikájáról a véleményüket. Az ország vezetőjének Facebook-oldalán megosztott fotókról is visszaköszön, milyen hatalmas sikere volt ezúttal is a beszédének.

Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

