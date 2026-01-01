Így köszöntötte Orbán Viktor az új évet

Hírlevél
49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az új év első napján ünnepi köszöntővel jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett videóval kívánt boldog új évet a magyaroknak.
Orbán Viktorúj évköszöntő

Orbán Viktor az új év első napján közösségi oldalán köszöntötte a magyarokat. A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban kívánt boldog új évet.

Boldog új évet, Magyarország! ❤️🤍💚

- írta bejegyzésében az államfő.

Orbán Viktor három szava az új esztendőre

Bort, búzát, békességet szoktak kívánni az új évre – hangzott el Orbán Viktor évzáró interjújában. A miniszterelnök elmondta, hogy neki mi a három szava.

 

