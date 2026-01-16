Az Országos Gimnáziumi Rangsor eredményeit a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal közösen ismertette egy nagyszabású díjátadó gálán, amelynek a Várkert Bazár adott otthont. A rendezvényen kormányzati és szakmai vezetők hangsúlyozták: a lista nem lezár, hanem elindít — gondolkodást, vitát és fejlődést.
Több mint számok: mit mutat az Országos Gimnáziumi Rangsor?
A rangsor készítői szerint az Országos Gimnáziumi Rangsor nem pusztán statisztikai sorrend. A cél az volt, hogy egyszerre jelenjen meg benne az abszolút teljesítmény és az úgynevezett pedagógiai hozzáadott érték. Emellett külön figyelmet kapott az iskolai egészségfejlesztés és a diáksport szerepe is, amelyek hosszú távon meghatározzák a diákok testi-lelki fejlődését.
Az Országos Gimnáziumi Rangsor vármegyei első helyezettjei
- Bács-Kiskun: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
- Baranya: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
- Békés: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
- Borsod-Abaúj-Zemplén: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
- Csongrád-Csanád: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
- Fejér: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
- Győr-Moson-Sopron: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
- Hajdú-Bihar: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
- Heves: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
- Jász-Nagykun-Szolnok: Verseghy Ferenc Gimnázium
- Komárom-Esztergom: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
- Nógrád: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium
- Pest: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakközépiskola
- Somogy: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
- Szabolcs-Szatmár-Bereg: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
- Tolna: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
- Vas: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- Veszprém: Lovassy László Gimnázium
- Zala: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
- Budapest: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Az Országos Gimnáziumi Rangsor abszolút top 10 listája
- Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
- Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
- Lovassy László Gimnázium
- Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
- Szent István Gimnázium
- Budapesti XVII. kerületi Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
- Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
- Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
Különdíjak az Országos Gimnáziumi Rangsorban
Az iskolai egészség és diáksport kategória dobogósai:
Az iskolai egészség és diáksport kategória különdíjait három intézmény vehette át. Elismerésben részesült a Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium, a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, valamint a TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium, amelyek példaértékű munkát végeznek a mozgás, az egészséges életmód és a tanulmányi teljesítmény összehangolásában.
Az Országos Gimnáziumi Rangsor idei kiadása 100 intézményt emel ki — 43 budapesti és 57 vidéki gimnáziumot. A lista üzenete egyértelmű: ezek az iskolák ma meghatározó szerepet töltenek be a magyar fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és jövőjük formálásában.
Hogyan válasszunk középiskolát? Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be.