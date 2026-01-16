Az Országos Gimnáziumi Rangsor eredményeit a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal közösen ismertette egy nagyszabású díjátadó gálán, amelynek a Várkert Bazár adott otthont. A rendezvényen kormányzati és szakmai vezetők hangsúlyozták: a lista nem lezár, hanem elindít — gondolkodást, vitát és fejlődést.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor bemutatja azokat a magyar gimnáziumokat, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok oktatásában és az ország jövőjének formálásában. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Több mint számok: mit mutat az Országos Gimnáziumi Rangsor?

A rangsor készítői szerint az Országos Gimnáziumi Rangsor nem pusztán statisztikai sorrend. A cél az volt, hogy egyszerre jelenjen meg benne az abszolút teljesítmény és az úgynevezett pedagógiai hozzáadott érték. Emellett külön figyelmet kapott az iskolai egészségfejlesztés és a diáksport szerepe is, amelyek hosszú távon meghatározzák a diákok testi-lelki fejlődését.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor vármegyei első helyezettjei

Bács-Kiskun: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

Baranya: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Békés: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Borsod-Abaúj-Zemplén: Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Csongrád-Csanád: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Fejér: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium

Győr-Moson-Sopron: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

Hajdú-Bihar: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium

Heves: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium

Jász-Nagykun-Szolnok: Verseghy Ferenc Gimnázium

Komárom-Esztergom: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium

Nógrád: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

Pest: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakközépiskola

Somogy: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

Szabolcs-Szatmár-Bereg: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Tolna: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium

Vas: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Veszprém: Lovassy László Gimnázium

Zala: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Budapest: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az Országos Gimnáziumi Rangsor abszolút top 10 listája

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium

Lovassy László Gimnázium

Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

Szent István Gimnázium

Budapesti XVII. kerületi Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Különdíjak az Országos Gimnáziumi Rangsorban

Az iskolai egészség és diáksport kategória dobogósai: