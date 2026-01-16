Hírlevél
Nyilvánosságra hozták Magyarország legjobb középiskoláit bemutató friss rangsort, amely átfogó képet ad az elitgimnáziumok jelenlegi teljesítményéről.Az Országos Gimnáziumi Rangsor nem végleges ítélet, hanem egy pillanatkép és párbeszédindító arról, hol tartanak ma az intézmények, és milyen irányba fejlődhet tovább a magyar közoktatás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országos gimnáziumi rangsormathias corvinus collegiumlista

Az Országos Gimnáziumi Rangsor eredményeit a Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal közösen ismertette egy nagyszabású díjátadó gálán, amelynek a Várkert Bazár adott otthont. A rendezvényen kormányzati és szakmai vezetők hangsúlyozták: a lista nem lezár, hanem elindít — gondolkodást, vitát és fejlődést.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor bemutatja azokat a magyar gimnáziumokat, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok oktatásában és az ország jövőjének formálásában.
Az Országos Gimnáziumi Rangsor bemutatja azokat a magyar gimnáziumokat, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a fiatalok oktatásában és az ország jövőjének formálásában. Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Több mint számok: mit mutat az Országos Gimnáziumi Rangsor?

A rangsor készítői szerint az Országos Gimnáziumi Rangsor nem pusztán statisztikai sorrend. A cél az volt, hogy egyszerre jelenjen meg benne az abszolút teljesítmény és az úgynevezett pedagógiai hozzáadott érték. Emellett külön figyelmet kapott az iskolai egészségfejlesztés és a diáksport szerepe is, amelyek hosszú távon meghatározzák a diákok testi-lelki fejlődését.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor vármegyei első helyezettjei

  • Bács-Kiskun: Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
  • Baranya: Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
  • Békés: Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
  • Borsod-Abaúj-Zemplén: Miskolci Herman Ottó Gimnázium
  • Csongrád-Csanád: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
  • Fejér: Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
  • Győr-Moson-Sopron: Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
  • Hajdú-Bihar: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
  • Heves: Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium
  • Jász-Nagykun-Szolnok: Verseghy Ferenc Gimnázium
  • Komárom-Esztergom: Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium
  • Nógrád: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium
  • Pest: Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakközépiskola
  • Somogy: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg: Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
  • Tolna: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
  • Vas: ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • Veszprém: Lovassy László Gimnázium
  • Zala: Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium
  • Budapest: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Az Országos Gimnáziumi Rangsor abszolút top 10 listája

  • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
  • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
  • Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
  • Lovassy László Gimnázium
  • Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium
  • Szent István Gimnázium
  • Budapesti XVII. kerületi Balassy Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
  • ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
  • Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
  • Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium

Különdíjak az Országos Gimnáziumi Rangsorban

Az iskolai egészség és diáksport kategória dobogósai:

Az iskolai egészség és diáksport kategória különdíjait három intézmény vehette át. Elismerésben részesült a Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium, a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, valamint a TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium, amelyek példaértékű munkát végeznek a mozgás, az egészséges életmód és a tanulmányi teljesítmény összehangolásában.

Az Országos Gimnáziumi Rangsor idei kiadása 100 intézményt emel ki — 43 budapesti és 57 vidéki gimnáziumot. A lista üzenete egyértelmű: ezek az iskolák ma meghatározó szerepet töltenek be a magyar fiatalok oktatásában, tehetséggondozásában és jövőjük formálásában.

Hogyan válasszunk középiskolát? Megjelent a 2026-os Országos Gimnázium Rangsor

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) együttműködésében létrehozott rangsor, több mint 400 magyarországi gimnázium vizsgálatát követően a legjobb 100 intézményt, valamint Budapest és a vármegyék legjobb eredményeit elérő iskoláit mutatja be. 

 

 

