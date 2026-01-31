Hírlevél
Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, két Joker-telitalálat is volt

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
ötös lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 5. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Egy lottónyertes szokatlan döntést hozott: a főnyeremény kifizetését nem egy összegben, hanem részletfizetésben kérte. ötös lottó
Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait
Fotó: Unsplash

Nyerőszámok:

  • 9 (kilenc)
  • 25 (huszonöt)
  • 44 (negyvennégy)
  • 45 (negyvenöt)
  • 55 (ötvenöt)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;
  • 3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;
  • 2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.

Joker: 001533

2 darab Joker volt, nyereményük egyenként 17 010 910 forint.

