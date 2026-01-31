Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, két Joker-telitalálat is volt

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 5. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 9 (kilenc)
- 25 (huszonöt)
- 44 (negyvennégy)
- 45 (negyvenöt)
- 55 (ötvenöt)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 862 150 forint;
- 3 találatos szelvény 3048 darab, nyereményük egyenként 20 755 forint;
- 2 találatos szelvény 87 787 darab, nyereményük egyenként 2705 forint.
Joker: 001533
2 darab Joker volt, nyereményük egyenként 17 010 910 forint.
