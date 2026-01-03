Sokan lettek milliomosok az ötös lottón, a 147 milliós Jokert is elvitte valaki

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 3 (három)
- 14 (tizennégy)
- 19 (tizenkilenc)
- 34 (harmincnégy)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 1.098.300 forint;
- 3 találatos szelvény 3555 darab, nyereményük egyenként 13.535 forint;
- 2 találatos szelvény 89.808 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.
Joker: 455917
1 darab Joker volt, nyereménye: 147.666.940 forint.
