Trump sajtótájékoztatót tartott: amit bejelentett, attól leesett az állunk! – részletek

ötös lottó

Sokan lettek milliomosok az ötös lottón, a 147 milliós Jokert is elvitte valaki

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
ötös lottólottónyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 1. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

ötöslottó, ötös lottó
Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait
Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztõség

Nyerőszámok:

  • 3 (három)
  • 14 (tizennégy)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 34 (harmincnégy)
  • 42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

  • 5 találatos szelvény nem volt;
  • 4 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 1.098.300 forint;
  • 3 találatos szelvény 3555 darab, nyereményük egyenként 13.535 forint;
  • 2 találatos szelvény 89.808 darab, nyereményük egyenként 2025 forint.

Joker: 455917

1 darab Joker volt, nyereménye: 147.666.940 forint.

 

