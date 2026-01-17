Van trükk az ingyenes padlásszigetelésben? Így működik valójában a program

Az ingyenes födémszigetelési program 2026-ban is folytatódik, a cél pedig az, hogy 2027 végéig országszerte mintegy 150 ezer ingatlan padlását szigeteljék le. A kivitelezést helyi cégek végzik, az igénylés folyamatos, a munkák akár egy nap alatt elkészülhetnek. Ugyanakkor nem mindegy, hogy kire bízzuk a padlásszigetelést – derül ki a haon.hu cikkéből.

Nem mindegy, kivel csináltatjuk a padlásszigetelést

Fotó: MW archív

Nem minden ingatlanra igényelhető padlásszigetelés

A szigetelést kizárólag magánszemélyek igényelhetik olyan lakóingatlanra, amelyben életvitelszerűen élnek, és ezt lakcímkártyával igazolni is kell. Feltétel továbbá, hogy a padlás üres és járható legyen. A rendelet szerint 25 centiméter vastag üveggyapot kerül felhelyezésre, párazáró fóliával kiegészítve.

A „titok” az, hogy a program az Európai Unió és a magyar állam támogatásával működik: a kivitelezők az elért energiamegtakarítást értékesítik, ebből fedezik az anyag- és munkaköltségeket. Ezért a tulajdonosnak valóban nem kell fizetnie.

A szakember ugyanakkor figyelmeztet: érdemes körültekintően kivitelezőt választani. Gyanús lehet, ha egy cég regisztrációs díjat kér, vagy rejtett feltételeket épít be a szerződésbe. A minőséget hatósági ellenőrzések is biztosítják, így a tisztességtelen cégek gyorsan kiszűrhetők.

Ingyen szigetelés 150 ezer háztartásnak

Tavaly júniusban jelentették be, hogy akár 150 ezer háztartás is élhet azzal az új lehetőséggel, amelynek keretében 2027-ig ingyenessé válik a padlásfödém-szigetelés.