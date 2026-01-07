Mindent rögzített a kamera! Különleges műveletet hajtottak végre a Nemzeti Múzeumban

Különleges biztonsági intézkedések mellett kedden kiemelték vitrinjéből a magyar koronázási palástot a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az ezeréves textilereklye a múzeumon belül ideiglenesen egy másik, fokozottan védett helyre került, ezzel pedig megkezdődött a palástot bemutató terem átfogó felújítása. A munkálatok ideje alatt, amely néhány hónapot vesz igénybe, a látogatók nem tekinthetik meg a magyar államiság egyik legfontosabb jelképét, amely júniustól egy korszerűbb, modernebb környezetben tér vissza - olvasható a Magyar Nemzeti Múzeum sajtóközleményében.
A koronázási palást terme teljes egészében megújul
A kiemelést hosszú munka előzte meg. A rendkívül sérülékeny műtárggyal restaurátorok dolgoztak, védőruhában, kesztyűben és maszkban, úgy, hogy közvetlenül ne érjenek a palásthoz. Az ereklyét nemcsak a fizikai behatásoktól, hanem a fény- és páratartalom-változásoktól is óvni kell, ezért ideiglenes tárolása is szigorú állományvédelmi szabályok szerint történik.
A projektben restaurátorok, muzeológusok, múzeumpedagógusok, biztonsági szakemberek, műtárgyszállítók, építészek, projektmenedzserek és kommunikációs szakemberek is részt vesznek. A felújítás befejeztével a koronázási palást egy új, biztonságos vitrinbe kerül vissza, amely a terem központi helyén kap majd helyet.
Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója már decemberben bejelentette, hogy megújul a nemzeti ereklye környezete. A munkálatok nemcsak a koronázási palást termét érintik, hanem a Seuso-kincs, a Széchényi-terem és a Látványraktár kiállítási tereit is.
Több mint négy évtizede tároljuk ugyanazon a helyen és formában a koronázási palástot, a magyar kultúrtörténet egyik legfontosabb ereklyéjét. A terem régóta megérett az átfogó felújításra
– mondta L. Simon László, a projekt vezetője. Az átalakítás során modern LED-falak biztosítják majd az új látványvilágot, valamint újranyitják a terem régi bejáratát is, hogy minél több látogató tekinthesse meg a különleges műtárgyat. Az új vitrint Olaszországban gyártják, vandálbiztos és golyóálló kivitelben. A projekt részeként egy úgynevezett menekítő láda is készül, amely vészhelyzet esetén maximális védelmet nyújt a palást számára.
Az ereklyét Szent István király és Gizella királyné 1031-ben miseruhaként adományozta a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikának. A 12. században alakították át palásttá, hogy a magyar királyok koronázási öltözetének része lehessen. Ettől kezdve egészen 1916-ig, IV. Károly koronázásáig minden magyar uralkodó ezt viselte a szertartáson.
A textil különlegessége, hogy Szent Istvánt, Gizellát és fiukat, Imre herceget is korabeli ábrázolásokon örökíti meg. Érdekes történelmi egybeesés, hogy 48 évvel ezelőtt, 1978. január 6-án az Amerikai Egyesült Államok ünnepélyes keretek között szolgáltatta vissza Magyarországnak a koronázási jelvényeket, köztük a koronázási palástot is. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint nagy dolog kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeumban.