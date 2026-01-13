Vilmoskörte, csokoládé és pálinka – ebből most verseny lesz

Idén is meghirdetik az Év pálinkás bonbonja versenyt a 26. Gyulai Pálinkafesztivál kísérőrendezvényeként – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Oktatási intézmények tanulói által készített pálinkás bonbonok is versenybe szállnak - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Pálinkás bonbonok versenye: idén is különleges nevezések várhatók

Közleményük szerint nevezni lehet krémtöltelékkel készült kézműves pálinkás bonbonnal, és mivel a fesztiválon idén az év gyümölcse a vilmoskörte lesz, külön bírálják a vilmoskörte-pálinka felhasználásával készült édességeket. Most is külön kategóriába kerülnek a legjobb, oktatási intézményben készült kézműves pálinkás bonbonok, és idén is várják a nem pálinkával, hanem Magyarországon előállított gin, likőr, rum vagy whisky felhasználásával készült bonbonokat.

A szervezők szeretnék a versenyt 2026-ban a nagyközönséghez is közelebb hozni, ezért a nagydíjas bonbonok különleges bemutatkozási lehetőséget kapnak: a pálinkafesztivál nyitónapján, a nagyszínpadon, a hivatalos megnyitó előtt ismerheti meg őket a közönség. Emellett lehetőséget teremtenek arra, hogy az érdeklődők a fesztiválon személyesen is megkóstolhassák a nevezett bonbonokat, és megismerkedhessenek a pálinkás bonbon készítésének magas színvonalával és sokszínűségével - írták.

A verseny célja a hungarikum magyar pálinka mint nemzeti ital és a minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése. További cél a hazai kézműves csokoládés műhelyek, cukrászüzemek, édesipari termékeket előállító vendéglátóhelyek és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködésének előmozdítása.

A verseny 2023-as indulása óta csaknem 400 bonbon érkezett hazai és határon túli kézműves csokoládéműhelyektől, cukrászatoktól, vendéglátóhelyektől és oktatási intézményektől.

Magyar pálinka a világ élvonalában

Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el egy magyar testvérpár: Az Árpád Dupla 40 Ágyas Körtepálinkájuk 99 ponttal szerepelt a világ egyik legrangosabb italversenyén, a London Spirits Competition 2025 versenyen. A prémium pálinka ezzel elnyerte az International Fruits Spirits of the Year 2025 díjat (Év Legjobb Gyümölcspárlata) és az Év Legjobb Magyar Párlata díjat is.