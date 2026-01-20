Hírlevél
A klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől.
Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat tavaly júniusban zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt, számolt be az MTI.

Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma, 2026. január 20.A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án. Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat.MTI/Krizsán Csaba
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A főapátsági könyvtárat megmentettük. Ez a hely mindannyiunk öröksége, megőrzése is különös felelősségünk

 – magyarázta.

A főapát azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.

Nincs ugyan menthetetlenül sérült kötet, ám a 200 év során sajnos a gyűjtemény több mint felét érték különböző károsító hatások. A legértékesebb, legrégebbi gyűjteményi rész nem volt veszélyben, mert azokat egy külön helyszínen őrzik”

 – fogalmazott Hortobágyi T. Cirill, aki hozzátette, hogy a könyvtár vezetői, segítői és szakértői korszerű módszerekkel folytatják az állományőrzést.

Pannonhalma, 2026. január 20. Könyvek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárában az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án. Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. MTI/Krizsán Csaba
Könyvek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárában az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár illeszkedik a történelmi teremkönyvtárak sorába

Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, hogy a főapátsági könyvtár méltó társa az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyűjteményeinek és különleges ékköve a történelmi teremkönyvtárak sorának. Hozzátette, hogy a könyvtár "élő gyűjtemény", ahol szerzetesek, kutatók és diákok évszázadok óta dolgoznak.

A könyvtár »párját ritkítja szerte a világban«, ezért nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik megmentették”

– hangoztatta az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a szakemberek, az apátság közössége, a mecénások és az állam közös sikere.

Oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek

Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója a nyolc hónapig tartó munkálatokról azt mondta, hogy „heroikus küzdelem folyt”. Elmondta, hogy a restaurátorok a polcokról lepakolt százezer kötetet háromezer ládába csomagolták, a ládákat fólia zsákokba tornyozták, amelyekbe kilencvenezer liternyi gázt pumpálva anoxiás, vagyis oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek hat héten át annak érdekében, hogy a kártevők biztosan elpusztuljanak.

Pannonhalma, 2026. január 20. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án. Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. MTI/Krizsán Csaba
Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Ez idő alatt a 150 darab, egyenként 12 polcos szekrény üresen állt, így az asztalosok négyszáz darab, egyenként különböző méretű, a műemléki környezethez igazított alátámasztást épített be. A visszafertőződés elkerülése érdekében addig egy fóliát sem bontottak ki, amíg a polcokat és a padlót nem fertőtlenítették. 

A védőszer felkenése után a hatékonyság növelése érdekében a polcokat hetekre fekete nejlonnal burkolták.

A könyveket a kicsomagolás után alaposan átvizsgálták és megtisztították, 16 restaurátor hatvan napig dolgozott azon, hogy a köteteket speciális könyvtári porszívókkal portalanítsák. Közben feljegyezték, hogy melyiken milyen sérülés található, sorolta a könyvtár igazgatója.

Pannonhalma, 2026. január 20. Hortobágyi T. Cirill főapát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár újranyitásáról tartott sajtótájékoztatón 2026. január 20-án. Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől, így a klasszicista teremkönyvtár ismét fogad látogatókat. MTI/Krizsán Csaba
Hortobágyi T. Cirill főapát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár újranyitásáról tartott sajtótájékoztatón 2026. január 20-án - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A fertőzésmentesség érdekében a megelőzésen dolgoznak

Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója azt mondta, tudatosítani kell, hogy a fertőzésmentesség fenntartása folyamatos kockázatkezelés, az állományvédelem elsődleges feladata nem a beavatkozás, hanem a megelőzés. 

Szakértők bevonásával szigorú protokollt alakítottak ki ennek érdekében. Részletezte, hogy a rovarfertőzés után adatalapú állapotfelmérésre építik a monitorozást, restaurátori ellenőrzést tartanak negyedévente, feromon csapdákat helyeznek ki és rendszeres mélységi takarítást végeznek. 

Hőmérséklet és páramérő szenzorokat helyeztek ki, tavasszal modulárisan bővíthető légtechnikát építenek ki és a tervek között szerepel egy zsilipkapu kiépítése is.

Félő, hogy Pannonhalma csak a kezdet a könyvfaló kártevő számára

Könyvfaló rovarok támadták meg a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár értékes gyűjteményét. A kenyérbogár, amelyet patikabogárként is ismernek, szinte bárhol képes kárt okozni. Terjedését a klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet is segíti. Ennek a szomorú példája Pannonhalma is, hívtuk fel a figyelmet rá korábban az Origón.

A mindennapok részévé vált a fenntarthatóság a Pannonhalmi Főapátságban

A teremtésvédelmi keresztútról, a Pannonhalmi Főapátságban alkalmazott fenntarthatósági megoldásokról és a könyvtárba befészkelt kenyérbogarakról is beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáttal a Kék bolygó című podcast hétfőn közzétett legújabb adásában, amely a YouTube videómegosztó portálon és már a TikTokon is elérhető, adtunk róla hírt az Origón tavaly decemberben.

 

 

 

