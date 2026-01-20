Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat tavaly júniusban zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt, számolt be az MTI.
A főapátsági könyvtárat megmentettük. Ez a hely mindannyiunk öröksége, megőrzése is különös felelősségünk
– magyarázta.
A főapát azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.
Nincs ugyan menthetetlenül sérült kötet, ám a 200 év során sajnos a gyűjtemény több mint felét érték különböző károsító hatások. A legértékesebb, legrégebbi gyűjteményi rész nem volt veszélyben, mert azokat egy külön helyszínen őrzik”
– fogalmazott Hortobágyi T. Cirill, aki hozzátette, hogy a könyvtár vezetői, segítői és szakértői korszerű módszerekkel folytatják az állományőrzést.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár illeszkedik a történelmi teremkönyvtárak sorába
Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, hogy a főapátsági könyvtár méltó társa az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyűjteményeinek és különleges ékköve a történelmi teremkönyvtárak sorának. Hozzátette, hogy a könyvtár "élő gyűjtemény", ahol szerzetesek, kutatók és diákok évszázadok óta dolgoznak.
A könyvtár »párját ritkítja szerte a világban«, ezért nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik megmentették”
– hangoztatta az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a szakemberek, az apátság közössége, a mecénások és az állam közös sikere.
Oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek
Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója a nyolc hónapig tartó munkálatokról azt mondta, hogy „heroikus küzdelem folyt”. Elmondta, hogy a restaurátorok a polcokról lepakolt százezer kötetet háromezer ládába csomagolták, a ládákat fólia zsákokba tornyozták, amelyekbe kilencvenezer liternyi gázt pumpálva anoxiás, vagyis oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek hat héten át annak érdekében, hogy a kártevők biztosan elpusztuljanak.
Ez idő alatt a 150 darab, egyenként 12 polcos szekrény üresen állt, így az asztalosok négyszáz darab, egyenként különböző méretű, a műemléki környezethez igazított alátámasztást épített be. A visszafertőződés elkerülése érdekében addig egy fóliát sem bontottak ki, amíg a polcokat és a padlót nem fertőtlenítették.
A védőszer felkenése után a hatékonyság növelése érdekében a polcokat hetekre fekete nejlonnal burkolták.
A könyveket a kicsomagolás után alaposan átvizsgálták és megtisztították, 16 restaurátor hatvan napig dolgozott azon, hogy a köteteket speciális könyvtári porszívókkal portalanítsák. Közben feljegyezték, hogy melyiken milyen sérülés található, sorolta a könyvtár igazgatója.
A fertőzésmentesség érdekében a megelőzésen dolgoznak
Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója azt mondta, tudatosítani kell, hogy a fertőzésmentesség fenntartása folyamatos kockázatkezelés, az állományvédelem elsődleges feladata nem a beavatkozás, hanem a megelőzés.
Szakértők bevonásával szigorú protokollt alakítottak ki ennek érdekében. Részletezte, hogy a rovarfertőzés után adatalapú állapotfelmérésre építik a monitorozást, restaurátori ellenőrzést tartanak negyedévente, feromon csapdákat helyeznek ki és rendszeres mélységi takarítást végeznek.
Hőmérséklet és páramérő szenzorokat helyeztek ki, tavasszal modulárisan bővíthető légtechnikát építenek ki és a tervek között szerepel egy zsilipkapu kiépítése is.
Félő, hogy Pannonhalma csak a kezdet a könyvfaló kártevő számára
Könyvfaló rovarok támadták meg a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár értékes gyűjteményét. A kenyérbogár, amelyet patikabogárként is ismernek, szinte bárhol képes kárt okozni. Terjedését a klímaváltozás miatt emelkedő hőmérséklet is segíti. Ennek a szomorú példája Pannonhalma is, hívtuk fel a figyelmet rá korábban az Origón.
A mindennapok részévé vált a fenntarthatóság a Pannonhalmi Főapátságban
A teremtésvédelmi keresztútról, a Pannonhalmi Főapátságban alkalmazott fenntarthatósági megoldásokról és a könyvtárba befészkelt kenyérbogarakról is beszélgetett Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáttal a Kék bolygó című podcast hétfőn közzétett legújabb adásában, amely a YouTube videómegosztó portálon és már a TikTokon is elérhető, adtunk róla hírt az Origón tavaly decemberben.