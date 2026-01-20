Hortobágyi T. Cirill főapát kedden sajtótájékoztatón ismertette, hogy a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat tavaly júniusban zárták be a mintegy százezer kötetet veszélyeztető kenyérbogár-fertőzés miatt, számolt be az MTI.

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A főapátsági könyvtárat megmentettük. Ez a hely mindannyiunk öröksége, megőrzése is különös felelősségünk

– magyarázta.

A főapát azt mondta, hogy a rovarmentesítési eljárás mellett minden egyéb fertőzést is feltérképeztek és kezelés alá vettek, valamint a könyvtár teljes bútorzatát fertőtlenítették.

Nincs ugyan menthetetlenül sérült kötet, ám a 200 év során sajnos a gyűjtemény több mint felét érték különböző károsító hatások. A legértékesebb, legrégebbi gyűjteményi rész nem volt veszélyben, mert azokat egy külön helyszínen őrzik”

– fogalmazott Hortobágyi T. Cirill, aki hozzátette, hogy a könyvtár vezetői, segítői és szakértői korszerű módszerekkel folytatják az állományőrzést.

Könyvek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárában az újranyitásáról tartott sajtótájékoztató napján, 2026. január 20-án - Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár illeszkedik a történelmi teremkönyvtárak sorába

Kiss-Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, hogy a főapátsági könyvtár méltó társa az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyűjteményeinek és különleges ékköve a történelmi teremkönyvtárak sorának. Hozzátette, hogy a könyvtár "élő gyűjtemény", ahol szerzetesek, kutatók és diákok évszázadok óta dolgoznak.

A könyvtár »párját ritkítja szerte a világban«, ezért nem lehetünk elég hálásak azoknak, akik megmentették”

– hangoztatta az államtitkár, hozzátéve, hogy ez a szakemberek, az apátság közössége, a mecénások és az állam közös sikere.

Oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek

Ásványi Ilona, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója a nyolc hónapig tartó munkálatokról azt mondta, hogy „heroikus küzdelem folyt”. Elmondta, hogy a restaurátorok a polcokról lepakolt százezer kötetet háromezer ládába csomagolták, a ládákat fólia zsákokba tornyozták, amelyekbe kilencvenezer liternyi gázt pumpálva anoxiás, vagyis oxigénmegvonásos környezetben várakoztak a könyvek hat héten át annak érdekében, hogy a kártevők biztosan elpusztuljanak.