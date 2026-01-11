Nem is gondolná, milyen hasznos lehet, ha télen van egy parafadugó önnél

A parafa anyaga pont ideális a jég eltávolításához. A parafadugó elég kemény ahhoz, hogy felkaparja a vékonyabb jégréteget, ugyanakkor elég puha, hogy ne karcolja meg az üveget, szemben sok műanyag vagy fém kaparóval. Ráadásul kézre áll, nem csúszik, és még a hidegben is kellemesebb megfogni, hívta fel a figyelmet a Ripost.

A parafadugó igen praktikus segédeszköz lehet téli reggeleken – Fotó: pexels.com

Parafadugó nagy segítség télen

A használata pofonegyszerű: fogd meg a parafadugót, és enyhe nyomással, körkörös vagy hosszanti mozdulatokkal kapard le a jeget a szélvédőről és az oldalsó ablakokról. A vékonyabb dér és jégréteg meglepően gyorsan eltűnik, különösen, ha előtte pár percig járt a fűtés az autóban.

A parafadugó másik nagy előnye, hogy mindig kéznél lehet. Nem foglal helyet, simán elfér a kabátzsebben, kesztyűtartóban vagy táskában. Ha váratlanul csap le a fagy, nem maradsz eszköz nélkül. Ráadásul újrahasznosítod azt, ami egyébként a kukában végezné.

Vastag jég esetén marad a jégoldó és a fűtés

Fontos megjegyezni: vastag, kemény jégréteg esetén ez a módszer inkább kiegészítő megoldás. Ilyenkor érdemes jégoldó spray-t vagy az autó fűtését is bevetni. Viszont gyors segítségként, enyhébb fagyban a parafadugó igazi téli jolly joker.

Portugáliát a parafadugó húzza ki a bajból

Négy hónappal a szörnyű portugál tűzvész után Antonio Costa miniszterelnök maga ültetett el egy paratölgyet, reményt adva ezzel a lakosságnak. A paratölgy ugyanis sokkal ellenállóbb a tűzvészekkel szemben, mint az eukaliptusz vagy a fenyőfélék, ráadásul a parafa iránt jócskán megnőtt a kereslet az utóbbi években, írtuk néhány évvel ezelőtt az Origón.

Parafadugóval egy macskaféle megmentéséért

Az állatvédők arra kérik az újévi pezsgővásárlókat, hogy valódi parafadugós pezsgőt vegyenek, ezzel is segítsék az ibériai hiúz megmentését. A műanyag dugók elterjedése miatt ugyanis a parafával foglalkozó farmerok elkezdték megsemmisíteni a paratölgyekkel teli erdőket, az ibériai hiúz természetes lakhelyét, hívtuk fel a figyelmet az Origón.