Szerelmes, mégis boldogtalan? Itt romlik el a párkapcsolat

A szakemberek szerint a párkapcsolat nem egyik napról a másikra romlik meg: apró sértettségek, kimondatlan feszültségek és elmaradó figyelem vezet oda, hogy két ember fokozatosan eltávolodik egymástól. Erről beszélt a Blikknek Hevesi Krisztina szexuálpszichológus is.

A párkapcsolat nem egyik napról a másikra romlik meg

Fotó: Everton Vila / Unsplash

A boldogtalan párkapcsolat jelei

A szakértő szerint az egyik legnagyobb hiba, amikor nem a másikat látjuk olyannak, amilyen valójában, hanem a saját vágyainkat vetítjük rá. Amikor ez az illúzió szertefoszlik, jön a csalódás. Szintén komoly veszélyforrás, ha az egyik fél fejlődik, kiteljesedik, míg a másik megreked – ez könnyen frusztrációhoz vezet.

Egyre kevesebb az intimitás, több a feszültség

A boldogtalan párkapcsolat jelei közé tartozik az érzelmi eltávolodás, a gyakori viták vagy épp a teljes hallgatás, a kritizálás, valamint az intimitás fokozatos eltűnése.

Ilyenkor sokan érzik úgy: „együtt vagyunk, mégis egyedül”.

Megmenthető a kapcsolat?

A jó hír, hogy igen – de csak akkor, ha mindkét fél felismeri a problémát és hajlandó dolgozni rajta. Hevesi Krisztina szerint egy egyszerű kérdés sokat elárul:

feltölt-e még a másik ölelése?

Ha a válasz igen, akkor még van miért küzdeni – akár szakember segítségével is. A párkapcsolat boldogsága nem magától értetődő, de közös erőfeszítéssel újraépíthető.

