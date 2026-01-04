Számos helyen változik a parkolás idén – ezt önnek is tudnia kell!

2026 januárjában, Magyarországon kiadott önkormányzati összesítések szerint a parkolás szabályait továbbra is helyi rendeletek határozzák meg, ezért nincs egységes országos rendszer a zöld rendszámos járművek számára. Ez azt jelenti, hogy míg egyes városokban továbbra is teljesen ingyenes a megállás, máshol már csak korlátozásokkal vagy egyáltalán nem jár kedvezmény – írja a Villanyautósok.

Parkolás elektromos autóval – itt maradt meg a kedvezmény 2026-ban

Fotó: Michael Marais / Unsplash

A települések jelenleg három nagy csoportba sorolhatók: ahol korlátlan az ingyenesség, ahol csak részben vagy feltételekhez kötve biztosítják, illetve ahol a kedvezmény teljesen megszűnt.

Parkolás zöld rendszámmal: hol maradt teljesen ingyenes?

A parkolás továbbra is korlátlanul ingyenes a zöld rendszámos elektromos autók számára az alábbi városokban:

Balassagyarmat, Budapest (2027. január 1-jéig, néhány kivétellel), Eger, Gyöngyös, Hajdúnánás, Harkány, Hatvan, Hévíz, Monor, Orosháza, Salgótarján, Siklós, Székesfehérvár, Tamási és Vác.

Korlátozott kedvezményt adó települések

Bizonyos városokban csak meghatározott feltételekkel vehető igénybe az ingyenesség:

Debrecen – kizárólag regisztrált, helyi lakcímmel rendelkező tulajdonosoknak

Kaposvár, Pécs, Szolnok, Miskolc – csak tisztán elektromos járműveknek, előzetes regisztrációval

Szombathely, Veszprém, Ráckeve – csak egyes zónákban díjmentes

Csorna – töltőállomásnál legfeljebb két órára

Ezekben a városokban már nem jár kedvezmény

Az elmúlt években több település teljesen megszüntette az ingyenességet, többek között: Győr, Kecskemét, Siófok, Sopron, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Esztergom, Békéscsaba, Szekszárd, Szentendre, Ajka, Velence és Tatabánya.

Mire érdemes figyelnie?

A szakértők szerint minden elektromos autósnak ajánlott indulás előtt ellenőriznie a helyi önkormányzat parkolási rendeletét, mivel a szabályok gyakran változnak, és az eltérések jelentős pótdíjakat eredményezhetnek.

A zöld rendszám tehát továbbra is előnyt jelenthet, de a parkolás területén már egyre inkább a helyi szabályozások döntik el, hol és milyen feltételekkel jár a kedvezmény.