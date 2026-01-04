Számos helyen változik a parkolás idén – ezt önnek is tudnia kell!

2026 januárjában, Magyarországon kiadott önkormányzati összesítések szerint a parkolás szabályait továbbra is helyi rendeletek határozzák meg, ezért nincs egységes országos rendszer a zöld rendszámos járművek számára. Ez azt jelenti, hogy míg egyes városokban továbbra is teljesen ingyenes a megállás, máshol már csak korlátozásokkal vagy egyáltalán nem jár kedvezmény – írja a Villanyautósok.
A települések jelenleg három nagy csoportba sorolhatók: ahol korlátlan az ingyenesség, ahol csak részben vagy feltételekhez kötve biztosítják, illetve ahol a kedvezmény teljesen megszűnt.
Parkolás zöld rendszámmal: hol maradt teljesen ingyenes?
A parkolás továbbra is korlátlanul ingyenes a zöld rendszámos elektromos autók számára az alábbi városokban:
Balassagyarmat, Budapest (2027. január 1-jéig, néhány kivétellel), Eger, Gyöngyös, Hajdúnánás, Harkány, Hatvan, Hévíz, Monor, Orosháza, Salgótarján, Siklós, Székesfehérvár, Tamási és Vác.
Korlátozott kedvezményt adó települések
Bizonyos városokban csak meghatározott feltételekkel vehető igénybe az ingyenesség:
- Debrecen – kizárólag regisztrált, helyi lakcímmel rendelkező tulajdonosoknak
- Kaposvár, Pécs, Szolnok, Miskolc – csak tisztán elektromos járműveknek, előzetes regisztrációval
- Szombathely, Veszprém, Ráckeve – csak egyes zónákban díjmentes
- Csorna – töltőállomásnál legfeljebb két órára
Ezekben a városokban már nem jár kedvezmény
Az elmúlt években több település teljesen megszüntette az ingyenességet, többek között: Győr, Kecskemét, Siófok, Sopron, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, Esztergom, Békéscsaba, Szekszárd, Szentendre, Ajka, Velence és Tatabánya.
Mire érdemes figyelnie?
A szakértők szerint minden elektromos autósnak ajánlott indulás előtt ellenőriznie a helyi önkormányzat parkolási rendeletét, mivel a szabályok gyakran változnak, és az eltérések jelentős pótdíjakat eredményezhetnek.
A zöld rendszám tehát továbbra is előnyt jelenthet, de a parkolás területén már egyre inkább a helyi szabályozások döntik el, hol és milyen feltételekkel jár a kedvezmény.
Kapcsolódó tartalmaink:
Itt a tuti recept a parkolási para ellen!
Néhány egyszerű mozdulat és jön a sikerélmény.
Ahogy ez a sofőr parkol, azt leesett állal bámulja az egész világ
Nem akármilyen mutatványt rögzítettek egy lakótelepi parkolóban. Ez a párhuzamos parkolás új szintje.