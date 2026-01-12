Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány: egymást támadják az ukrán katonák a fronton

Most jött

Meghozta a döntést az Operatív Törzs – ez sokakat érint

peller károly

A színpadon sérült meg a népszerű magyar színész

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Előadás közben sérült meg egy népszerű magyar színész a József Attila Színházban. Peller Károly egy rosszul sikerült mozdulat után erős fájdalmat érzett a karjában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
peller károlyelőadásszínészsérülés

Peller Károly előadás közben sérült meg a József Attila Színházban, a történtekről maga a színész számolt be közösségi oldalán. Peller Károly egy rosszul sikerült mozdulat után tapasztalt erős fájdalmat a karjában – írja a Blikk.

Peller Károly
Peller Károly megsérült előadás közben – Fotó: Instagram/@pellerkaroly

Peller Károly megsérült a színpadon

A népszerű színész a Macskafogó című előadás közben szenvedett sérülést. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi történt.

Valami szakadt a karomban

– mondta a színész, akire további orvosi vizsgálatok várnak.

Peller Károlyt nem elsősorban saját állapota aggasztja, hanem az, hogy esetleg előadásokat kell lemondania, amit nagyon sajnálna. Mint fogalmazott, mindent megtesz a mielőbbi felépülés érdekében, és amint többet tud az állapotáról, értesíti a közönséget.

Évekig zaklatta egy nő Peller Károlyt

A nőt korábban pénzbírságot is kapott, 2018-ban még a színész kertjébe is bemászott. A bírság ellenére tovább zaklatta Peller Károlyt a közösségi oldalakon.

Az életéért menekült a lángoló családi házból a magyar színész

Peller Károly egy interjúban idézte fel az éjszakát, amit soha életében nem fog elfelejteni – mindenük odalett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!