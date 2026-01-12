A színpadon sérült meg a népszerű magyar színész

Peller Károly előadás közben sérült meg a József Attila Színházban, a történtekről maga a színész számolt be közösségi oldalán. Peller Károly egy rosszul sikerült mozdulat után tapasztalt erős fájdalmat a karjában – írja a Blikk.

Peller Károly megsérült előadás közben – Fotó: Instagram/@pellerkaroly

Peller Károly megsérült a színpadon

A népszerű színész a Macskafogó című előadás közben szenvedett sérülést. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, mi történt.

Valami szakadt a karomban

– mondta a színész, akire további orvosi vizsgálatok várnak.

Peller Károlyt nem elsősorban saját állapota aggasztja, hanem az, hogy esetleg előadásokat kell lemondania, amit nagyon sajnálna. Mint fogalmazott, mindent megtesz a mielőbbi felépülés érdekében, és amint többet tud az állapotáról, értesíti a közönséget.

