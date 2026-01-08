Brutális pénzügyi átverés: több százmilliót nyúlt le egy magyar csaló

Hírlevél
Súlyos pénzügyi visszaélésre derült fény Magyarországon. A pénzügyi átverés során egy magánszemély engedély nélkül gyűjtött pénzt befektetőktől, miközben garantált hozamot ígért. Az MNB szerint az ügy több mint száz embert érintett.
Magyar Nemzeti Bankpénzcsalásátverés

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárásban vizsgálta egy magánszemély tevékenységét, aki engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatást. Az MNB megállapította, hogy az érintett üzletszerűen gyűjtött pénzeszközöket befektetőktől, miközben nem rendelkezett a szükséges jegybanki engedéllyel. Erős a gyanú, hogy súlyos pénzügyi átverés történt.

pénzügyi átverés, magyar nemzeti bank
Súlyos pénzügyi csalást vett észre a Magyar Nemzeti Bank Fotó: Készítette: Cserlajos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2467501 / Wikipedia

Pénzügyi átverésre figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank

A vizsgálat szerint a magánszemély közel 160 befektetővel kötött szerződést, akik választhattak „szabad tőzsdei kereskedés” vagy „fix lekötéses” konstrukciók közül. A konstrukciók során 100 százalékos tőkegaranciát és hozamot ígért, ami klasszikus befektetési csalás gyanúját veti fel.

A jegybank megállapította, hogy a befektetett összegek egy részét devizakereskedelemre használták fel, amely jelentős veszteséget eredményezett. A befektetők pénzét a magánszemély saját forrásaival együtt kezelte, elkülönítés nélkül, ami súlyos jogsértésnek minősül.

MNB bírság és azonnali tiltás

Az MNB az ügyben engedély nélküli pénzügyi szolgáltatás végzése miatt azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását. 

Emellett MNB bírságként 160 millió forint megfizetésére kötelezte az érintettet.

A döntés indoklása szerint súlyosbító körülmény volt, hogy a pénzgyűjtés engedély nélkül hosszú időn keresztül zajlott, és nagyszámú befektetőt érintett. Enyhítő tényezőként az eljárás során tanúsított együttműködést vették figyelembe.

Az ügyben korábban már feljelentés is született, így a jegybanki eljárás mellett büntetőjogi következmények is felmerülhetnek. Az MNB hangsúlyozta: az ilyen jellegű illegális befektetés komoly kockázatot jelent a lakosság számára, különösen akkor, ha garantált hozamot és tőkegaranciát ígérnek.

A jegybank ismét felhívta a figyelmet arra, hogy befektetés előtt minden esetben ellenőrizni kell, rendelkezik-e az adott szolgáltató érvényes engedéllyel – számolt be az ATV.hu a jegybank tájékoztatása alapján.

Csalók élnek vissza a jegybank nevével

SMS-üzenetekben élnek vissza csalók a jegybank nevével, amelyekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket. A Magyar Nemzeti Bank vagy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

 

