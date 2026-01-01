Petőfi Sándor újra a képernyőkön – ezt látni kell január elején

A közmédia idén is kiemelt figyelmet szentel Petőfi Sándor emlékének. A Duna csatornán az év utolsó hetében délelőttönként látható a Petőfi, a szerelmes utazó című négyrészes sorozat, amely a költő úti levelei és rajzai alapján készült. A road movie-jellegű irodalomtörténeti széria befejező epizódját január 1-jén, Petőfi Sándor születésnapján tűzik műsorra - tájékoztat a hirado.hu.

Petőfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrösön, a költő életműve ma is meghatározó része a magyar kultúrának

Fotó: Roger-Viollet via AFP/Harlingue

A költő egyik legismertebb művének tévéfilmes feldolgozása is képernyőre kerül: január 1-jén 13:45-től a A helység kalapácsa – Hősköltemény 4 énekben című, 1965-ben készült fekete-fehér alkotás látható. A filmet Zsurzs Éva rendezte, a főbb szerepekben pedig a magyar színjátszás legendás alakjai tűnnek fel, többek között Mészáros Ági, Gobbi Hilda, Bessenyei Ferenc és Garas Dezső.

Az irodalomkönyvekből ismert vígeposz modern feldolgozása sem marad el: január 2-án 14:20-tól egy 2022-ben készült, western–eastern hangulatú tévéfilm mutatja meg a klasszikus történet újraértelmezését.

A Nemzeti dal Petőfi Sándor legismertebb költeménye, amely a magyar forradalom jelszavává vált 1848 tavaszán

Fotó: Roger-Viollet via AFP

Petőfi Sándor János vitéze – több nemzedék kedvence

Petőfi Sándor legismertebb verses elbeszélése, a János vitéz két formában is visszatér a képernyőre. Január 3-án 13 órától a Kacsóh Pongrác daljátékából készült, 1968-as zenés film idézi fel a történetet neves színművészek és énekesek közreműködésével. Másnap, január 4-én 6:40-től pedig a Jankovics Marcell által rendezett rajzfilmváltozat lesz látható, amely az első magyar egész estés animációs filmként filmtörténeti jelentőségű.

Petőfi Sándor három legismertebb verse

3. Az Alföld

2. Füstbement terv

1. Nemzeti dal

Mindannyiunkban van egy kis Petőfi

Megnézheti, milyen volt először meghallani a tömegben a Nemzeti dalt, s milyen volt sodródni a Pilvaxból Petőfi és barátai nyomában.