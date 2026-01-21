Egy magyar falu pizzája tartja izgalomban a világbajnokság mezőnyét

A pizza-világbajnokság helyszíne idén is az olaszországi Rimini, ahol 18 különböző kategóriában zajlanak a megmérettetések. A klasszikus olasz pizzáktól a hagyományos nápolyi és római stíluson át egészen a modern, kreatív és desszertpizzákig a pizzavilág teljes spektruma megjelenik a versenyen – írja a VEOL.

Pizza-világbajnokság — a gannai pizzéria pizzája a világ legjobbjai között mérettetik meg Riminiben. Fotó:Illusztráció/Unplash

Pizza-világbajnokság — nem sétagalopp a világszintű elismerésért

A zsűri közel 120 világhírű séfből és gasztronómiai szakértőből áll, akik a tészta minőségét, a sütési technikát, a megjelenést és az ízek harmóniáját is szigorúan értékelik. A pizza-világbajnokság így nem csupán látványos verseny, hanem komoly szakmai kihívás is.

Az idei mezőnyben külön figyelem irányul a gannai Bujdosó Kocsma & Pub indulására. Török Róbert és felesége, Rávai Kati képviselik Magyarországot és Gannát a világ élvonalában. A beszámolók szerint a zsűri már az első bemutatón elismerően reagált a gannai pizzára.

A közösségi oldalon megjelent beszámoló alapján a zsűri két felfelé mutató hüvelykujjal jelezte elismerését a bemutatott pizzára.

Rávai Kati így fogalmazott a felkészülésről:

A pizza az életem része lett. Most, hogy pizza-világbajnokságra készülök, a szívem egyszerre kalapál az izgalomtól és a büszkeségtől…

