Új hős a globalista baloldalon? Újabb helytartók érkeznek Magyarországra is?

Rendhagyó hírelemzések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek ezúttal is a Politikai Hobbista műsorában

Az eheti témák között szerepel, hogy Kapitány István után Orbán Anitát is visszaejtőernyőzi Magyarországra a mélyállam, a hatalmát egyre jobban féltő globalista elit, hogy a megfelelő pórázon tartsák Magyar Pétert.

Az elit a nemzetközi színtéren is új hőst talált, aki mögé felsorakozhatnak Trump, Orbán és a patrióták ellen – vajon ki lehet ez az új hős?

Egy újabb döbbenetes videó mutatja, hogyan gyártja a média gátlástalanul az álhíreket, most már hollywoodi babérokra törve.

Az adásban láthatók önmagukból kikelve üvöltő, őrült liberálisok minden mennyiségben, és bemutatják, hogyan veszi birtokba a nyugati világ újabb és újabb tereit az iszlám, most már a levegőben is.