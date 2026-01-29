Új hős a globalista baloldalon? Újabb helytartók érkeznek Magyarországra is?

Hírlevél
Kapitány István után Orbán Anitát is visszaejtőernyőzi Magyarországra a deep state, a mélyállam, a hatalmát egyre jobban féltő globalista elit), hogy a megfelelő pórázon tartsák Magyar Pétert? A Politikai Hobbista legújabb adásában is rendhagyó hírelemzések és különleges, sehol máshol nem látható felvételek várhatók.
politikai hobbistabelpolitikaMagyar Péter

Rendhagyó hírelemzések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek ezúttal is a Politikai Hobbista műsorában.
Az eheti témák között szerepel, hogy Kapitány István után Orbán Anitát is visszaejtőernyőzi Magyarországra a mélyállam, a hatalmát egyre jobban féltő globalista elit, hogy a megfelelő pórázon tartsák Magyar Pétert.  

Az elit a nemzetközi színtéren is új hőst talált, aki mögé felsorakozhatnak Trump, Orbán és a patrióták ellen – vajon ki lehet ez az új hős?  

Egy újabb döbbenetes videó mutatja, hogyan gyártja a média gátlástalanul az álhíreket, most már hollywoodi babérokra törve.  

Az adásban láthatók önmagukból kikelve üvöltő, őrült liberálisok minden mennyiségben, és bemutatják, hogyan veszi birtokba a nyugati világ újabb és újabb tereit az iszlám, most már a levegőben is. 

A Politikai Hobbista legújabba adása:

 

