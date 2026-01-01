Politikai Hobbista NAGYON extra – Szilveszter Ambrózyval, Kurtzcal és Ádámmal

Bár a Politikai Hobbista hónapok óta az Origo YouTube csatornáján fut, egy nagyszerű csapattal (Szamosi Timi, Gav Duncan, Kertész Dávid), a szilveszteri adás egy kis nosztalgiát ébreszt, felidézve az egykori Pesti TV-s időket. Igen, csak most, egyetlen alkalomra, egy kis szilveszteri hangulatra összeállt a klasszik felállás!

És persze, hogy azonnal beindult a kémia. A téma nagyjából mindegy is, de azért van köztük jó pár izgalmas: Zelenszkij tíz évvel ezelőtti fellépésétől az orosz tévében, Magyar Péter (alias Bütyök) országjárásán át trump 18 évvel ezelőtti szerepléséig az amerikai pankrációban.

Induljon rengeteg nevetéssel az új év - még ha időnként komoly dolgokról is van szó.