Stabil kormánypárti előny – de balhét csinálnak, ha a Fidesz nyer?

Hogy lehet az, hogy a baloldalhoz és a kormánypárthoz kötődő közvélemény-kutató cégek, intézetek most már rendszeresen jönnek ki egymásnak teljesen ellentmondó eredményekkel? Rossz a módszer, vagy valamilyen hátsó szándék áll e mögött? Mi a cél? Kinek hihetünk?

Jeszenszky Zsolt - Politikai Hobbista

A Politikai Hobbista e heti vendége Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató Kft. kutatási igazgatója, aki az összes felmerülő kérdésre válaszol. (Fun fact: a 2022-es választást megelőzően végig az ő méréseik jelezték a legpontosabban előre a végeredményt.)

