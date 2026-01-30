Stabil kormánypárti előny – de balhét csinálnak, ha a Fidesz nyer?

Provokatív kérdések, markáns vélemények és tabuk nélküli beszélgetések – Jeszenszky Zsolt Politikai hobbista című műsora azoknak szól, akik nem felszínes politikai frázisokra, hanem őszinte, gondolkodásra késztető tartalomra kíváncsiak.
Hogy lehet az, hogy a baloldalhoz és a kormánypárthoz kötődő közvélemény-kutató cégek, intézetek most már rendszeresen jönnek ki egymásnak teljesen ellentmondó eredményekkel? Rossz a módszer, vagy valamilyen hátsó szándék áll e mögött? Mi a cél? Kinek hihetünk?
A Politikai Hobbista e heti vendége Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató Kft. kutatási igazgatója, aki az összes felmerülő kérdésre válaszol. (Fun fact: a 2022-es választást megelőzően végig az ő méréseik jelezték a legpontosabban előre a végeredményt.)
