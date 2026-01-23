Sosem látott balhé kezdődött! Brutálisan nekiment a kollégája Rácz Jenőnek

Úgy tűnik, korántsem felhőtlen a viszony Rácz Jenő és A Konyhafőnök egykori ítészei között. A séfháború egy podcastműsorban indult, ahol dr. Spira Eszter Mirjam jogász és író kérdőjelezte meg a Rumour fine dining jellegét, majd Wossala Rozina is nyilvánosan beszállt a vitába – írja a Blikk.

Forr a levegő a séfvilágban: Rácz Jenő körül botrány robbant ki, miután korábbi kollégák is nyíltan nekimentek. Fotó: MW Bulvár

Rácz Jenő étterme és a „cirkuszos fine dining”

Dr. Spira Eszter Mirjam szerint a Rumour koncepciója inkább látványshow, mint klasszikus fine dining. Állítása szerint a vendégek nem egymással, hanem a séffel „szemben ülnek”, mintha egy gasztrocirkusz részei lennének – mindezt fejenként akár nyolcvanezer forintért.

Wossala Rozina: „Nem milliókért eladni magad a Mekinek”

A kritikához Wossala Rozina is csatlakozott, aki kommentben nevezte „tiszta egótripnek” azt az irányt, amit Rácz Jenő képvisel. Szerinte egy Michelin-csillagos séfnek az átlagemberek táplálkozásának javítása lenne a küldetése, nem pedig az ipari gyorsételek reklámozása.

Rácz Jenő szerint mérföldkő volt a mekis együttműködés

A séf ezzel szemben mérföldkőnek nevezte a McDonald's-szal közös projektet. A „Limited by Rácz Jenő” menü fekete fokhagymás szósszal, fűszeres burgonyával és mártogatóssal több étteremben is készlethiányt okozott, és komoly rajongótábort szerzett.

