Nem fog hinni a szemének, így néz ki most a fiatal magyar rapper

A rapper közösségi oldalairól eltűntek a provokatív posztok, helyettük edzős fotók, letisztult bejegyzések, sőt, meglepő módon LEGO-építések is megjelentek. Mintha elcsendesedett volna körülötte minden. Ez a visszafogottság sokak számára szokatlan és éppen ezért gyanús is. Vajon valódi változásról van szó, vagy csak egy átmeneti jelenségről? - írja a Bors.

A rapper meglepő változásokon esett át.

Visszakapjuk a régi rappert?

Nem is olyan régen még egészen más miatt került reflektorfénybe a rapper. Látványos fogyása és orrának feltűnő elváltozása komoly találgatásokat indított el az interneten. A kommentelők egy része sokkolónak nevezte a változást, mások nyíltan aggódtak, míg voltak, akik kemény vádakat fogalmaztak meg. A helyzetet tovább súlyosbította egy rendőrségi ügy. A 27 éves sztárt szeptember 27-én, a reggeli órákban igazoltatták a XII. kerületben, miközben barátnőjével autózott.

A hatóságok szerint a vizeletvizsgálat kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében, sajtóértesülések szerint kokaint, emellett alkoholos befolyásoltság alatt is állt. Az autóban kábítószergyanús növényi törmeléket, üvegpipát és fehér porral szennyezett tasakokat is találtak. A botrány lavinaszerűen indult el, és hónapokig nem csillapodott.

Hosszú hallgatás után az év elején T. Danny Instagram-oldalán törte meg a csendet.

Őszinte hangvételű üzenetben vállalta a felelősséget, és nyíltan beszélt hibáiról:

Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget.

Sokan ezt a posztot tekintik fordulópontnak – annak a pillanatnak, amikor a rapper valóban szembenézett önmagával.

Edzés és csend

Azóta látványosan visszafogott életet él. Nincsenek balhék, nincsenek éjszakai kilengések, sem gyanús sztorik. A követők leginkább az edzőteremből látják viszont, vagy gyerekkori hobbiját idéző Lego-építések közben. A kommentelők reménykednek: talán tényleg visszakapják azt a Danit, akit annak idején megszerettek. Hogy ez az új, nyugodtabb időszak tartós lesz-e, azt csak az idő dönti el. Egy azonban biztos: T. Danny most először nem a botrányai miatt érdekes – hanem azért, mert úgy tűnik, végre jó irányba halad az élete. Az Origo korábban arról írt, hogy nem akármire készül a drogügybe keveredett T. Danny.