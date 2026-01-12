Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Ezt látnia kell!

Újabb 10 centi hó és ónos eső is jön, életveszélyes jégpáncél lesz az utakon

T. Danny

Nem fog hinni a szemének, így néz ki most a fiatal magyar rapper

55 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt időszakban feltűnően megváltozott T. Danny. A fiatal rapper neve korábban botrányokkal, gyanús helyzetekkel és kemény kritikákkal forrt össze, most azonban egészen más arcát mutatja a nyilvánosság előtt. A rajongók egyre gyakrabban teszik fel ugyanazt a kérdést: mi történt T. Dannyvel?
Link másolása
Vágólapra másolva!
T. Dannymegújulásedzésrapperváltozás

A rapper közösségi oldalairól eltűntek a provokatív posztok, helyettük edzős fotók, letisztult bejegyzések, sőt, meglepő módon LEGO-építések is megjelentek. Mintha elcsendesedett volna körülötte minden. Ez a visszafogottság sokak számára szokatlan és éppen ezért gyanús is. Vajon valódi változásról van szó, vagy csak egy átmeneti jelenségről? - írja a Bors.

rapper
A rapper meglepő változásokon esett át.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás


Visszakapjuk a régi rappert?

Nem is olyan régen még egészen más miatt került reflektorfénybe a rapper. Látványos fogyása és orrának feltűnő elváltozása komoly találgatásokat indított el az interneten. A kommentelők egy része sokkolónak nevezte a változást, mások nyíltan aggódtak, míg voltak, akik kemény vádakat fogalmaztak meg. A helyzetet tovább súlyosbította egy rendőrségi ügy. A 27 éves sztárt szeptember 27-én, a reggeli órákban igazoltatták a XII. kerületben, miközben barátnőjével autózott. 

A hatóságok szerint a vizeletvizsgálat kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében, sajtóértesülések szerint kokaint, emellett alkoholos befolyásoltság alatt is állt. Az autóban kábítószergyanús növényi törmeléket, üvegpipát és fehér porral szennyezett tasakokat is találtak. A botrány lavinaszerűen indult el, és hónapokig nem csillapodott.

Hosszú hallgatás után az év elején T. Danny Instagram-oldalán törte meg a csendet.

 Őszinte hangvételű üzenetben vállalta a felelősséget, és nyíltan beszélt hibáiról:

Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget.

Sokan ezt a posztot tekintik fordulópontnak – annak a pillanatnak, amikor a rapper valóban szembenézett önmagával.
 Edzés és csend

Azóta látványosan visszafogott életet él. Nincsenek balhék, nincsenek éjszakai kilengések, sem gyanús sztorik. A követők leginkább az edzőteremből látják viszont, vagy gyerekkori hobbiját idéző Lego-építések közben. A kommentelők reménykednek: talán tényleg visszakapják azt a Danit, akit annak idején megszerettek. Hogy ez az új, nyugodtabb időszak tartós lesz-e, azt csak az idő dönti el. Egy azonban biztos: T. Danny most először nem a botrányai miatt érdekes – hanem azért, mert úgy tűnik, végre jó irányba halad az élete. Az Origo korábban arról írt, hogy nem akármire készül a drogügybe keveredett T. Danny.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!