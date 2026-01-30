Rémálmok minden éjjel? Ez a rossz szokás állhat a háttérben

A Montreali Egyetem álomkutatója, Dr. Tore Nielsen vezetésével végzett vizsgálatban több mint ezer pszichológushallgató vett részt. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék az étkezési szokások, az alvás minősége és az álomélmények – köztük a rémálmok – közötti lehetséges összefüggéseket.

Rémálmok oka lehet az esti vacsora?

Fotó: Alexandra Gorn / Unsplash

A résztvevők részletes kérdőívekben számoltak be arról, mit fogyasztanak vacsorára, hogyan alszanak, illetve milyen jellegű álmokat tapasztalnak. Az adatok elemzése során több figyelemre méltó összefüggés is kirajzolódott.

Lefekvés előtti étkezés: a sajt és a tejtermékek szerepe

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása szerint a lefekvés előtti tejtermék-fogyasztás – különösen a sajt – gyakrabban járt együtt élénk, zavaró álmokkal és rémálmokkal. Ez az összefüggés különösen erősen jelentkezett azoknál, akik laktózérzékenységgel vagy ételallergiával élnek – számolt be a Mindmegette.

Az eredmények szerint:

a résztvevők körülbelül egyharmada számolt be rendszeres rémálmokról

a nők körében a jelenség gyakoribb volt

a tejterméket fogyasztó, laktózérzékeny személyeknél gyakoribbak voltak az éjszakai felébredések és a rosszabb alvásminőség.

A kutatók feltételezése szerint az emésztési panaszok – például a puffadás vagy hasi fájdalom – megzavarhatják az alvást, különösen a REM fázist, amikor az álmok a legintenzívebbek.

A töredezett alvás pedig elősegítheti a negatív tartalmú álmok, így a rémálmok felidézését.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása szerint a lefekvés előtti tejtermék-fogyasztás – különösen a sajt – gyakrabban járt együtt élénk, zavaró álmokkal és rémálmokkal

Fotó: Andra C Taylor Jr / Unsplash

Rémálmok és alvásminőség: nem véletlen az összefüggés

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rémálmok gyakran nem önálló jelenségek, hanem a rossz alvásminőség következményei. A késői, nehéz vagy erősen feldolgozott ételeket tartalmazó vacsora megterheli az emésztőrendszert, ami közvetetten az idegrendszer működésére is hatással lehet.

Ezzel szemben azok, akik tudatosabban étkeznek, kerülik az esti nassolást, és figyelnek a szervezetük jelzéseire, általában nyugodtabb alvásról, jobb álomfelidézésről és kevesebb rémálomról számolnak be.

Mire érdemes figyelnie, ha gyakran gyötrik rémálmok?

Amennyiben rendszeresen tapasztal nyugtalan alvást vagy visszatérő rémálmokat, érdemes nemcsak a stresszt és a lelki tényezőket, hanem az esti étkezési szokásokat is megvizsgálnia. A szakértők az alábbi tanácsokat javasolják: