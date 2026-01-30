Rémálmok minden éjjel? Ez a rossz szokás állhat a háttérben

A Montreali Egyetem álomkutatója, Dr. Tore Nielsen vezetésével végzett vizsgálatban több mint ezer pszichológushallgató vett részt. A kutatás célja az volt, hogy feltérképezzék az étkezési szokások, az alvás minősége és az álomélmények – köztük a rémálmok – közötti lehetséges összefüggéseket.
A résztvevők részletes kérdőívekben számoltak be arról, mit fogyasztanak vacsorára, hogyan alszanak, illetve milyen jellegű álmokat tapasztalnak. Az adatok elemzése során több figyelemre méltó összefüggés is kirajzolódott.
Lefekvés előtti étkezés: a sajt és a tejtermékek szerepe
A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása szerint a lefekvés előtti tejtermék-fogyasztás – különösen a sajt – gyakrabban járt együtt élénk, zavaró álmokkal és rémálmokkal. Ez az összefüggés különösen erősen jelentkezett azoknál, akik laktózérzékenységgel vagy ételallergiával élnek – számolt be a Mindmegette.
Az eredmények szerint:
- a résztvevők körülbelül egyharmada számolt be rendszeres rémálmokról
- a nők körében a jelenség gyakoribb volt
- a tejterméket fogyasztó, laktózérzékeny személyeknél gyakoribbak voltak az éjszakai felébredések és a rosszabb alvásminőség.
A kutatók feltételezése szerint az emésztési panaszok – például a puffadás vagy hasi fájdalom – megzavarhatják az alvást, különösen a REM fázist, amikor az álmok a legintenzívebbek.
A töredezett alvás pedig elősegítheti a negatív tartalmú álmok, így a rémálmok felidézését.
Rémálmok és alvásminőség: nem véletlen az összefüggés
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rémálmok gyakran nem önálló jelenségek, hanem a rossz alvásminőség következményei. A késői, nehéz vagy erősen feldolgozott ételeket tartalmazó vacsora megterheli az emésztőrendszert, ami közvetetten az idegrendszer működésére is hatással lehet.
Ezzel szemben azok, akik tudatosabban étkeznek, kerülik az esti nassolást, és figyelnek a szervezetük jelzéseire, általában nyugodtabb alvásról, jobb álomfelidézésről és kevesebb rémálomról számolnak be.
Mire érdemes figyelnie, ha gyakran gyötrik rémálmok?
Amennyiben rendszeresen tapasztal nyugtalan alvást vagy visszatérő rémálmokat, érdemes nemcsak a stresszt és a lelki tényezőket, hanem az esti étkezési szokásokat is megvizsgálnia. A szakértők az alábbi tanácsokat javasolják:
- Vezessen étkezési és alvásnaplót, hogy felismerje az összefüggéseket.
- Laktózérzékenység vagy ételallergia esetén csökkentse vagy hagyja el a tejtermékeket vacsorára.
- Részesítse előnyben a könnyen emészthető, tápláló ételeket, például sovány fehérjét, zöldségeket és teljes kiőrlésű gabonákat.
- Kerülje a késő esti, zsíros, cukros vagy erősen feldolgozott ételeket.
Apró változtatás, nyugodtabb éjszakák
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a rémálmok hátterében nem mindig kizárólag lelki okok állnak. Az esti étkezési szokások tudatos átalakítása sok esetben hozzájárulhat az alvás minőségének javításához és a negatív álmok gyakoriságának csökkentéséhez.
Bár bizonyos ételek – például a sajt – önmagukban nem károsak, nem mindegy, mikor és milyen mennyiségben fogyasztja őket. Ha figyel a teste jelzéseire, az éjszakái valóban a pihenésről és a regenerálódásról szólhatnak.
