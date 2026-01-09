Rendkívüli tanítási szünet: itt a lista az érintett iskolákról

A télies időjárás, a havazás és az ónos eső miatt több vármegyében is vizsgálták, szükség van-e rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. Az oktatás működéséről eltérő döntések születtek, az iskolák helyi körülmények alapján reagáltak. Egyes térségekben a tankerületek, az iskolák és az intézményvezetők eltérően döntöttek: volt, ahol nem rendeltek el szünetet, máshol módosított tanrend, korábbi hazaküldés vagy online oktatás lépett életbe.
Rendkívüli tanítási szünet a havazás miatta magyarországi iskolákban
- téli időjárás hatása
- iskolai döntések vármegyénként
- módosított tanrendek
- korábbi hazaküldés
- online tanítás bevezetése
Az időjárási körülmények miatt Baranya vármegyében több oktatási intézmény is rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a január 10-i, szombati munkanapra.
A pécsváradi II. Béla Középiskola közlése szerint szombaton elmarad a tanítás, az így kieső oktatási napot későbbi időpontban pótolják. Hasonló döntés született a pécsi Meszesi Általános Iskolában is,
ahol a tanulók biztonsága érdekében rendkívüli szünetet rendeltek el, ugyanakkor az intézmény ügyeletet biztosít azok számára, akik ezt igénylik.
A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola szintén tanítás nélküli munkanapot tart január 10-én. Az iskola tájékoztatása szerint a kieső tanítási napot február 14-én, szombaton kell majd ledolgozni, és ezen a hétvégén is gondoskodnak ügyeleti ellátásról. Pécsen a PTE Gyakorló Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája, valamint a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolája is jelezte, hogy szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el – tájékoztat a BAMA.
Fejér vármegye
A rendkívüli téli időjárás ellenére nem született központi döntés az iskolák működéséről, az intézmények saját hatáskörben határozhattak az oktatás rendjéről. Ennek megfelelően az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskola pénteken rövidített tanítási napot tart, míg a szombati munkanapon a jelenléti oktatást online tanítással váltja ki a tanulók biztonsága érdekében – írja a FEOL.
Heves vármegye
A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola Diákönkormányzata rendkívüli ülésen határozott arról, hogy a rendelkezésre álló tanítás nélküli munkanapot 2026. január 12-én, hétfőn veszik igénybe, így azon a napon nem lesz tanítás az intézményben.
A döntést az elmúlt napok havazása, a tartós hideg és a várható időjárási körülmények indokolták, az iskolai közösséget pedig a közösségi oldalon tájékoztatták.
Más hevesi iskoláktól egyelőre nem érkezett hivatalos jelzés hasonló intézkedésről, ugyanakkor a térségben tapasztalt közlekedési nehézségek és balesetek miatt további egyedi döntések sem zárhatók ki, ezért érdemes figyelni az érintett intézmények hivatalos közleményeit – számolt be a HEOL.
Komárom-Esztergom vármegye
A keddi hóhelyzet miatt Szárligeten is csak módosított tanrend van érvényben, tanítási szünetet nem rendeltek el. A Tima Endre Általános Iskolában csütörtökön és pénteken kizárólag az első négy tanórát tartják meg, ebéd után a diákok hazamehetnek, igény esetén felügyeletet biztosítanak. A tankerület megerősítette, hogy az oktatás hivatalosan nem marad el, az intézkedések kizárólag a közlekedési és balesetveszély csökkentését szolgálják – számolt be a Kemma.hu.
Nógrád vármegye
A Salgótarjáni Tankerületi Központ iskoláiban eddig nem volt szükség rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. Az intézményekben a megszokott rend szerint folyik a tanítás.
– mondta Simon Tibor igazgató a NOOL.hu hírportálnak.
Somogy vármegye
Kaposváron is felkészültek a romló időjárásra, több neves oktatási intézmény rendkívüli intézkedéseket vezet be.
A Lorántffy Zsuzsanna Református Iskolában a szülők jelezhetik, ha gyermekük mielőbbi hazajutását tartják biztonságosabbnak, és akár már a délelőtti órákban elvihetik a diákokat. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban információink szerint csak az első négy tanórát tartják meg, ezt követően minden tanulót hazaküldenek.
A döntés célja, hogy a diákok még a nagyobb fagyok és az esetleges jégpáncél kialakulása előtt biztonságban hazaérjenek. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskolában pénteken rövidített tanítás lesz, az osztályfőnökök pedig egyéni elbírálás alapján felmentést adhatnak a kollégista és bejárós tanulóknak.
Az ónos eső miatt több intézményben felmerült a tanítási szünet a magyar iskolákban, illetve a rendkívüli, korábbi hazengedés lehetősége, amelyről az intézményvezetők rugalmasan döntenek – írja cikkében a Sonline.hu.
Vas vármegye
Az ónos eső okozta csúszásveszély miatt több helyen már délelőtt döntöttek a diákok korábbi hazaküldéséről. Egyes településeken az iskola vezetése a biztonság érdekében előbb engedte el a tanulókat.
Zala vármegye
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum közlése szerint január 9-én és 10-én online oktatás zajlik. A döntést a téli időjárás és a közlekedés biztonsága indokolta.
Veszprém vármegye
A tankerületek hivatalosan jelezték: nem lesz rendkívüli tanítási szünet. Az intézmények felkészültek a szélsőséges időjárás kezelésére, és jelenleg nincs ok havazás miatti oktatási szünet elrendelésére. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy szükség esetén az igazgatók jogosultak dönteni – tájékoztat a Veol.hu.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Szolnok vármegyében a téli helyzet ellenére az iskolákban nem vezettek be rendkívüli intézkedést. A tájékoztatás szerint az oktatás zavartalanul zajlik, oktatási szünet elrendelésére nem volt szükség – írja a Szoljon.hu.
Reagált a Belügyminisztérium: ekkor lesz oktatási szünet a magyar iskolákban
Az időjárási körülményekre reagálva a Belügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták: jelenleg valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése. Ugyanakkor rögzítették, hogy amennyiben egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon nem éri el a 20 Celsius-fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el.
Az eddigi információk alapján a többi vármegyéből, illeve budapesti iskolából jelenleg nem érkezett hivatalos tájékoztatás rendkívüli tanítási szünettel kapcsolatban. Ezekben a térségekben – a most elérhető hírek szerint – sem ma, sem a következő napokra vonatkozóan nem rendeltek el általános oktatási szünetet, az iskolák többségében a tanítás a megszokott rend szerint zajlik.