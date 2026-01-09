Rendkívüli tanítási szünet: itt a lista az érintett iskolákról

A télies időjárás, a havazás és az ónos eső miatt több vármegyében is vizsgálták, szükség van-e rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. Az oktatás működéséről eltérő döntések születtek, az iskolák helyi körülmények alapján reagáltak. Egyes térségekben a tankerületek, az iskolák és az intézményvezetők eltérően döntöttek: volt, ahol nem rendeltek el szünetet, máshol módosított tanrend, korábbi hazaküldés vagy online oktatás lépett életbe.

Rendkívüli tanítási szünet lesz néhány magyar iskolában – Aképen hólepte utca Budapesten

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

Rendkívüli tanítási szünet a havazás miatta magyarországi iskolákban

Az időjárási körülmények miatt Baranya vármegyében több oktatási intézmény is rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a január 10-i, szombati munkanapra.

A pécsváradi II. Béla Középiskola közlése szerint szombaton elmarad a tanítás, az így kieső oktatási napot későbbi időpontban pótolják. Hasonló döntés született a pécsi Meszesi Általános Iskolában is,

ahol a tanulók biztonsága érdekében rendkívüli szünetet rendeltek el, ugyanakkor az intézmény ügyeletet biztosít azok számára, akik ezt igénylik.

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola szintén tanítás nélküli munkanapot tart január 10-én. Az iskola tájékoztatása szerint a kieső tanítási napot február 14-én, szombaton kell majd ledolgozni, és ezen a hétvégén is gondoskodnak ügyeleti ellátásról. Pécsen a PTE Gyakorló Általános Iskola Deák Ferenc Általános Iskolája, valamint a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolája is jelezte, hogy szombatra rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el – tájékoztat a BAMA.

Havazás a Pilisben

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Fejér vármegye

A rendkívüli téli időjárás ellenére nem született központi döntés az iskolák működéséről, az intézmények saját hatáskörben határozhattak az oktatás rendjéről. Ennek megfelelően az alsószentiváni Fatimai Boldogasszony Általános Iskola pénteken rövidített tanítási napot tart, míg a szombati munkanapon a jelenléti oktatást online tanítással váltja ki a tanulók biztonsága érdekében – írja a FEOL.