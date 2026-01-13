Megcsúszott egy repülőgép Ferihegyen, bezárt a repülőtér

Ahogy az Origo is beszámolt róla, több vármegyére és a fővárosra is kiadták a figyelmeztetést ónos eső miatt. A rendkívüli időjárás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területét is érinti, amely sokáig két futópályával üzemelt, a járatok érkezése és indulása biztonságos volt.

Rendkívüli időjárás a repülőtéren - Fotó: Baranyi Robi/Budapest Airport

A reptér korábbi közlése szerint azonban a kedvezőtlen időjárás miatt a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban. Ezért kérték az utasok türelmét és megértését.

A repülőtéren és környezetében kedd hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben.

A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Megcsúszott egy gép, bezárt a repülőtér

Nem sokkal 10 óra után az AIRportal arról számolt be, hogy megcsúszott a gurulóúton az Ethiopian Cargo Boeing 777F repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben. A személyzet vontatót kért. Az oldal úgy tudja, hogy a repülőgépet a nagy tömege miatt nem tudják elvontatni, így részben vagy egészben az esemény helyszínén rakodják ki, majd ezt követően vontatják vissza a gurulóútra.

A Budapest Airport később azt közölte, hogy

az ónos eső és az extrém jegesedés miatt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, kérjük kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.

Bécs és Pozsony is elesett

A kedd reggeli órákban rendkívüli helyzet alakult ki Ausztria legnagyobb légikikötőjében, amely az utasforgalmat és a menetrendet is azonnal érintette. A bécsi repülőtér területén kialakult jegesedés miatt átmenetileg nem indulnak és nem érkeznek járatok.

A szlovák meteorológiai szolgálat tükörjég veszélyére figyelmeztetett Pozsony térségében és a Nagyszombati járás több körzetében, a riasztás egyelőre este 6 óráig érvényes.

Pozsonyban fennakadásokra kell számítani a közösségi közlekedésben, főleg a villamos- és trolibuszjáratoknál tükörjég és felsővezeték-jegesedés miatt – közölte a pozsonyi közlekedési vállalat (DPB).

Tükörjég bénította meg kedd reggel a prágai repülőteret is, amely „nagyon mérsékelt üzemmódban" működik az erős ónos eső miatt. A repülőtér szóvivője szerint korlátozzák az érkező járatok fogadását, hogy legyen idő a guruló-, parkoló- és kifutópályák jégmentesítésére. A meteorológiai szolgálat szerint kora reggel óta ónos eső esik Csehország több részén, és sokfelé délutánig jegesek maradnak az utak.