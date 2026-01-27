Évi félmillió forintos segítség a családoknak

Az elmúlt hetek szokatlanul hideg időjárása sok család számára nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly anyagi terhet is jelentett. A tartós mínuszok idején a fűtési igény érezhetően megugrik, ami gyorsan meglátszik a rezsiszámlákon is. Ebben a helyzetben került újra a figyelem középpontjába a rezsiSTOP, amely az extrém időjárási körülmények között különösen nagy segítséget jelenthet a magyar családok számára.

Fagyos hetek, növekvő terhek

A -10 Celsius-fok körüli hőmérséklet nemcsak az utcán érezhető, hanem az otthonok energiafelhasználásában is. Szakértői becslések szerint ilyen hidegben akár 20–30 százalékkal is nőhet a fűtési energiaigény, ami sok háztartás költségvetését komolyan megterheli. Különösen igaz ez azokra a családokra, ahol egészségügyi okokból elengedhetetlen a stabil, megfelelő beltéri hőmérséklet fenntartása.

Egy veresegyházi családlátogatás során erről beszélgetett egy helyi családdal Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki a kormányban a családügyekért is felel. A találkozón szó esett arról, hogy a rendkívüli hideg milyen többletterhet ró a családokra, és milyen szerepet játszik ebben a rezsiSTOP.

Nem nőhet a decemberi rezsiszámla

A miniszter elmondta, hogy a kormány a legutóbbi ülésén arról döntött: a családok nem fizethetnek többet a decemberi rezsiszámlánál. A döntés részleteiről és módszertanáról több miniszter bevonásával egyeztetések zajlanak, amelyek célja az, hogy az intézkedés a gyakorlatban is valódi védelmet nyújtson az érintetteknek.

A beszélgetés során két családapa is megerősítette, hogy a hosszan tartó hideg milyen jelentős pluszkiadást okozhat, különösen akkor, ha az otthon folyamatos fűtése elengedhetetlen. A rezsiSTOP ebben a helyzetben nem elméleti támogatás, hanem kézzelfogható segítség a mindennapokban.

Amikor a fűtés nem választás kérdése

A veresegyházi család személyes története jól mutatja, miért bír különös jelentőséggel az ilyen típusú támogatás. Elmondásuk szerint mozgáskorlátozott gyermeket nevelnek, akinél kiemelten fontos, hogy az otthon hőmérséklete állandó és megfelelő legyen. Számukra a fűtés nem komfortkérdés, hanem alapvető szükséglet, így a rezsiköltségek kordában tartása közvetlen hatással van a gyermek mindennapi életminőségére.