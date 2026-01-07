Riasztás lépett életbe a hóhelyzet miatt több vármegyében

Magyarország jelentős részén elhúzódó, hullámokban érkező havazás alakította át a tájat. A HungaroMet tájékoztatása szerint kedd estétől több vármegyére is riasztás lépett életbe hófúvások miatt, elsősorban az Északnyugat- és Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleti térségekben.

Leállhat a közlekedés – riasztás hófúvás miatt!

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Az eddigi két hóhullám során egyes területeken már 20–30 centiméter hó hullott, ami több helyen járhatatlanná tette az utakat.

Riasztás hófúvás miatt: itt a legnagyobb a veszély

A meteorológiai szolgálat szerint az északias szél szerda délelőttig több térségben is megerősödik, ami jelentős hóátfúvásokat okozhat. Ez különösen veszélyes a nyílt, mezőgazdasági területek közelében, ahol a szél könnyen torlaszolja fel a havat az utakra.

A riasztással érintett területeken a közútkezelők folyamatos hóeltakarítással dolgoznak, a hatóságok pedig óvatosságra intik az autósokat.

Jön a harmadik hóhullám

A szakemberek figyelmeztetnek:

szerda estétől újabb havazási hullám éri el az országot.

Elsősorban a déli és keleti tájakon várható friss hó, jellemzően 5 centiméter, de helyenként akár 10 centiméter is hullhat. Ez tovább növeli a hófúvások kialakulásának esélyét.

Extrém hideg is érkezik

A hőmérséklet éjszaka -7 és -2 fok közé csökken, napközben is -5 és -1 fok között marad, ami tovább nehezíti a hóeltakarítást és a közlekedést.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és indulás előtt mindenképp tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

