Riasztás lépett életbe a hóhelyzet miatt több vármegyében

Magyarország jelentős részén elhúzódó, hullámokban érkező havazás alakította át a tájat. A HungaroMet tájékoztatása szerint kedd estétől több vármegyére is riasztás lépett életbe hófúvások miatt, elsősorban az Északnyugat- és Nyugat-Dunántúlon, valamint északkeleti térségekben.
Az eddigi két hóhullám során egyes területeken már 20–30 centiméter hó hullott, ami több helyen járhatatlanná tette az utakat.
Riasztás hófúvás miatt: itt a legnagyobb a veszély
A meteorológiai szolgálat szerint az északias szél szerda délelőttig több térségben is megerősödik, ami jelentős hóátfúvásokat okozhat. Ez különösen veszélyes a nyílt, mezőgazdasági területek közelében, ahol a szél könnyen torlaszolja fel a havat az utakra.
A riasztással érintett területeken a közútkezelők folyamatos hóeltakarítással dolgoznak, a hatóságok pedig óvatosságra intik az autósokat.
Jön a harmadik hóhullám
A szakemberek figyelmeztetnek:
szerda estétől újabb havazási hullám éri el az országot.
Elsősorban a déli és keleti tájakon várható friss hó, jellemzően 5 centiméter, de helyenként akár 10 centiméter is hullhat. Ez tovább növeli a hófúvások kialakulásának esélyét.
Extrém hideg is érkezik
A hőmérséklet éjszaka -7 és -2 fok közé csökken, napközben is -5 és -1 fok között marad, ami tovább nehezíti a hóeltakarítást és a közlekedést.
A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és indulás előtt mindenképp tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.
