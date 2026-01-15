Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

A robbanás egy felújítás alatt nemrég elkészült családi házban történt Pannonhalma közelében, ahol egy gázkazán detonált. A robbanás következtében az épületből szinte semmi nem maradt, a törmelék és a cserepek az utcára és a szomszédos ingatlanokra is kirepültek, több ház ablaka és fala is megsérült – írja a Kisalföld, ahol több fotót is talál a tragédiáról.

Robbanás után romok maradtak egy pannonhalmi családi ház helyén, a detonáció a környező épületekben is károkat okozott

Fotó: kisalfold.hu

Mi történt pontosan a robbanás során?

A robbanás olyan erejű volt, hogy a ház szerkezete teljesen összeomlott. Szemtanúk szerint a detonáció hangja és a rázkódás miatt sokan azt hitték, földrengés történt. A romok között egy 70 év körüli nőt találtak, akit a szomszédok lélekjelenlétének köszönhetően sikerült kimenteni, majd a mentők kórházba szállították. A robbanás idején más nem tartózkodott az épületben.

Kik érkeztek a helyszínre a robbanás után?

A robbanást követően három rendőrautó, két tűzoltóautó, gázhibaelhárító egységek, valamint a közműszolgáltatók szakemberei is a helyszínre siettek. A robbanás után a területet lezárták, és megkezdték a környező ingatlanok állapotának felmérését, miközben a mentési és biztosítási munkálatok folyamatosan zajlottak.

Miért volt ilyen pusztító a robbanás?

A szakemberek szerint a gázkazánokkal összefüggő robbanások különösen veszélyesek lehetnek, mert a felgyülemlett gáz nagy erejű detonációt okozhat. Ebben az esetben a robbanás nemcsak az érintett házat semmisítette meg, hanem a környező épületekben is jelentős károkat okozott, ami jól mutatja az ilyen balesetek kockázatát.