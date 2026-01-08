Robbantások, hullák, exkluzív videók… és Szilveszter Nyugat-Európában, illetve Magyarországon

Indul az új év, és a Politikai Hobbista az idén is egyből különleges, másutt nem látható, elég durva videókkal jelentkezik. Balhék, fegyvernek számító, életveszélyes pirotechnikai eszközök vs béke vidámság, ünneplés. Szilveszter Nyugat-Európában és Magyarországon. Látványos a különbség.

De legalább ilyen látványosan eltér az ukrajnai háborúban katonáskodó átlagemberek és az ukrán elit élete. Míg előbbiek a fronton halnak meg, utóbbiak egy síközpontban élvezik a luxust. Csak pénz kell hozzá. De nagyon sok… Az ukrán rendőrök pedig elég sajátosan reagálnak, amikor egy holttestet találnak a patakban.

Végül Venezuela; most minden erről szól. De a Hobbista és csapata érthetően el is magyarázza a nézőknek, mi és miért történik.

Egy kattintás a videóra, és máris megtudhatja ön is.