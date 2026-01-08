Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez a vég kezdete? Elindultak az orosz és a kínai hadihajók, valami készül

Fontos

Erre várt mindenki: itt a Katasztrófavédelem bejelentése

politikai hobbista

Robbantások, hullák, exkluzív videók… és Szilveszter Nyugat-Európában, illetve Magyarországon

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új év, sokkoló képek: a Politikai Hobbista legújabb adása szilveszteri káoszt és békés ünneplést, fronton harcolók és luxusban élő ukrán elit éles ellentétét, furcsa rendőri reakciókat és Venezuela valódi helyzetét mutatja be – olyan felvételekkel, amelyeket máshol nem látni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
politikai hobbistapolitikavideóJeszenszky Zsolt

Indul az új év, és a Politikai Hobbista az idén is egyből különleges, másutt nem látható, elég durva videókkal jelentkezik. Balhék, fegyvernek számító, életveszélyes pirotechnikai eszközök vs béke vidámság, ünneplés. Szilveszter Nyugat-Európában és Magyarországon. Látványos a különbség.

De legalább ilyen látványosan eltér az ukrajnai háborúban katonáskodó átlagemberek és az ukrán elit élete. Míg előbbiek a fronton halnak meg, utóbbiak egy síközpontban élvezik a luxust. Csak pénz kell hozzá. De nagyon sok… Az ukrán rendőrök pedig elég sajátosan reagálnak, amikor egy holttestet találnak a patakban.

Végül Venezuela; most minden erről szól. De a Hobbista és csapata érthetően el is magyarázza a nézőknek, mi és miért történik.

Egy kattintás a videóra, és máris megtudhatja ön is.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!