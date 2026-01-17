Meglepő egészségügyi előnyökkel robbant be az új wellnesstrend

A szakértők szerint nem véletlen a lelkesedés. Bár ajánlások szerint napi 30 gramm rostot kellene fogyasztanunk, az emberek túlnyomó többsége ezt meg sem közelíti. A rosthiány pedig nemcsak az emésztésre van hatással, hanem kutatások szerint a magas rostbevitel csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatok kockázatát, sőt a mentális egészségre is pozitívan hathat – írja a BBC.

Ajánlások szerint napi 30 gramm rostot kellene fogyasztanunk

Fotó: Unsplash

Többféle rost, többféle jótékony hatás

A dietetikusok kiemelik, hogy a rostok többfélék: egyesek a bélműködést segítik, mások a vércukorszintet stabilizálják, míg a fermentálható rostok a bélflórát táplálják. Egyre több bizonyíték utal arra is, hogy a bél és az agy közötti kapcsolat révén a rostok hozzájárulhatnak a jobb hangulathoz, csökkenthetik a szorongást és javíthatják a koncentrációt.

#nutritionistapproved #viraltrend #highfibre #easymeals #breakfastidea #easybreakfast ♬ original sound - GQ Jordan Nutrition @gqjordannutrition Fibremaxxing 👉🏻 the trend you're searching for? Or something to swerve? 🏎️ Fibremaxxing is all about intentionally increasing your fibre at each meal. *** ✨Fibre 101: What’s the difference? Soluble fibre: - dissolves in water and forms a gel in your gut - slows digestion, supports blood sugar, feeds good bacteria - found in: chia seeds, oats, flax, beans, apples, lentils Insoluble fibre: - adds bulk and keeps things moving - found in: veg skins, wholegrains, seeds, nuts, cabbage You need both but you need to build up slowly and increase your water alongside it. *** Chia pudding: • 2 tbsp chia seeds • 235ml milk of choice • 4 tbsp Greek yoghurt • 2 tbsp of some fruit mashed up (Optional 1/2 tsp of maple syrup or honey if you rather sweeter flavour) → Stir well, leave 10 mins, stir again, refrigerate overnight. Topping ideas: • Raspberry • Blackberries & grated apple • Grated apple + cinnamon + Hemp seeds (optional) If you don't like the texture.... Blend it! High in soluble fibre. Easy on digestion. Actually supportive. Approx nutritional values: Kcal: 340 kcal Protein: 21g Fat: 14.5g Net carbs: 22g Fibre: 12g #fibremaxxing

Az életmódváltók tapasztalatai is ezt erősítik: sokan több energiáról, jobb közérzetről és tisztább bőrről számolnak be, miután csökkentették a feldolgozott élelmiszereket, és több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát kezdtek fogyasztani.

Zöld, sárga vagy barna – melyik banánt érdemes megvenni?

A banán különböző színű változatai eltérő tápanyagokat, cukor- és rosttartalmat kínálnak.

Ezeket a szénhidrátokat bátran fogyaszthatja minden nap

Nem minden szénhidrát egyforma, és a választás sokat számít.